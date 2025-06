Uma bomba de hidrogénio. Na economia e na política

Estava era longe de pensar que o projeto, além de uma bomba destruidora da capacidade de apoio a projetos adequados à reindustrialização do país, cairia também com estrondo sobre o poder político, integrado que foi na lista dos investimentos ligados à transição energética em que o Ministério Público acusa agentes do Estado de intervenção indevida, irregularidades, imposição ou exclusão de acionistas ou tráfico de influência, contribuindo para o pedido de demissão do primeiro-ministro e dissolução do Parlamento.