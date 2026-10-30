Uma coruja em Frankfurt

Quando Christine Lagarde assumiu a presidência do Banco Central Europeu, em novembro de 2019, herdou uma instituição marcada pela sombra de Mario Draghi. O italiano deixara o cargo com o estatuto de salvador do euro, graças ao famoso “whatever it takes” (faremos tudo o que for preciso) e o subsequente “combate” com os membros do seu conselho executivo que queriam menos apoios aos países do sul da Europa.

A francesa chegava de Washington, depois de anos à frente do Fundo Monetário Internacional, sem o perfil clássico de banqueira central e sem o mesmo capital simbólico junto dos mercados.

Poucos meses depois, o mundo parou.

A presidência de Lagarde acabou por coincidir com uma sucessão de choques que nenhum dos seus antecessores enfrentou em tão curto espaço de tempo: pandemia, crise energética, guerra na Ucrânia e o regresso da inflação a níveis que a Europa não via há décadas.

Nada disso se adivinhava ainda no momento em que tomou posse. Na primeiríssima conferência de imprensa oficial como presidente do BCE, o grande tema – e a dúvida dos jornalistas e analistas – era se seria uma continuação de Draghi ou se iria adotar uma visão (e política) mais restritiva dos deveres do banco central.

Advogada de formação e carreira – mas com alma de espadachim de Luis XIV – Lagarde aparou a estocada a meio e fez o riposte: “Não sou uma pomba, nem um falcão. A minha ambição é ser uma coruja.” A mensagem era clara: mais importante do que a ortodoxia monetária seria a capacidade de ler as circunstâncias. Não seria o instinto predador ou de presa a funcionar, mas sim a sabedoria.

Nem sempre conseguiu fazê-lo. Meses depois, com a crise da covid a fazer disparar os juros da dívida de países como Itália ou Espanha, Lagarde foi menos hábil, referindo que não tinha a pretensão histórica de ser uma segunda versão do “custe o que custar”. Que é como quem diz, não é dever do banco central adotar políticas para controlar o spread dos juros da dívida entre os países da Zona Euro. A referência a Draghi foi interpretada como um sinal de hesitação, numa altura em que os investidores procuravam precisamente garantias de intervenção, e causou pânico imediato nos mercados. Dias depois, o BCE foi obrigado a corrigir o rumo, lançando o programa extraordinário de compras de ativos associado à pandemia, uma operação de dimensão sem precedentes destinada a estabilizar os mercados financeiros e evitar uma nova crise da dívida soberana.