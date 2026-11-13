Uma nova relação com África

Já aqui falei da importância estratégica de África para Portugal e para o resto da Europa. Volto ao assunto porque o 3.º Fórum Empresarial Ibero-Africano, realizado recentemente e no qual a CIP participou, foi mais uma demonstração não só das oportunidades que África encerra, mas também dos avanços já alcançados na cooperação promovida por confederações empresariais de um espaço económico alicerçado em fortes relações históricas, culturais e afetivas.

Para se perceber a relevância de África no atual contexto geopolítico e geoeconómico, importa ter consciência de que o continente é decisivo para as quatro transições em curso no mundo: climática, digital, energética e populacional. Responder às alterações climáticas e atingir a neutralidade carbónica, acelerar a digitalização económica e social, e alcançar a soberania tecnológica, reduzir o consumo de combustíveis fósseis e mitigar a dependência energética, combater o envelhecimento demográfico e regular os fluxos migratórios, tudo isto depende diretamente do futuro de África.

É em África que estão os recursos – em particular minerais e energéticos – indispensáveis às tecnologias que nos permitem adotar modelos de desenvolvimento mais eficientes, circulares, inclusivos e ambientalmente responsáveis. Recursos que colocam o continente africano numa posição estratégica incontornável para a transformação da economia mundial e que fazem da cooperação com África não apenas uma oportunidade económica, mas uma necessidade para construir um mundo mais sustentável, inovador e equilibrado.

As relações de cooperação com os países africanos devem ser equilibradas, justas, transparentes e mutuamente vantajosas. Isto implica deixar de olhar para África apenas como um território de oportunidades económicas ou de acesso a recursos naturais, passando a reconhecer o continente como um espaço de conhecimento, inovação, talento e criação de valor.

É fundamental construir parcerias ibero-africanas assentes no respeito pela soberania dos Estados, na valorização das capacidades locais, na transferência de conhecimento e tecnologia e no desenvolvimento de projetos que promovam o emprego, a qualificação e a prosperidade. Mais do que explorar recursos, importa criar oportunidades. Mais do que estabelecer relações de dependência, importa construir laços de confiança, reciprocidade e bem comum.

O investimento europeu deve, por isso, avançar em estreita articulação com as prioridades locais e com a participação ativa de entidades e empresas africanas, desde a fase de planeamento à fase de execução. As parcerias público-privadas assumem, neste contexto, um papel determinante, ao aproximarem a visão estratégica do território da experiência, do conhecimento e da capacidade de execução do setor privado. Para transformar ambição em resultados, é igualmente essencial garantir condições de financiamento acessíveis às empresas e um quadro de segurança jurídica que reforce a confiança dos investidores.

Por ligações históricas e afinidades culturais, Portugal e Espanha estão particularmente à vontade para estabelecer parcerias com África baseadas na confiança e respeito mútuos. E podem fazê-lo através das suas confederações empresariais, que já deram provas de ser capazes de desenvolver iniciativas e projetos que acrescentam valor para todas as partes. A cooperação empresarial ibero-africana é uma via para a afirmação de África na economia mundial, designadamente ao impulsionar a sua integração nas cadeias de valor globais.