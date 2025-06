Vivemos à espera de pagar menos qualquer coisa

As coisas que mais facilmente marcam a memória das pessoas, dizem que são as negativas. As taxas de juro entraram no léxico das famílias, desde julho do ano passado, para trazer ansiedade - ninguém esquece. Primeiro, foi quando iria parar o ciclo de subidas por parte do Banco Central Europeu (BCE), com a grave consequência de encarecer de forma brutal o crédito à habitação, travar o consumo e o investimento. Agora, já não se pensa apenas na descida, mas sim "quando" esta ocorrerá.