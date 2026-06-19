Pedro Pina: “Os criadores são verdadeiras empresas de media”

Para o responsável da plataforma, é importante sublinhar que há muito que esta deixou de ser apenas um depósito de vídeo. É, sim, um espaço onde se formam relações de confiança que rivalizam com os media tradicionais. “Os criadores são verdadeiras empresas de media”, diz, destacando que muitos já operam com equipas, estúdios e estratégias profissionais. E, por outro lado, lembra, não é por acaso que meios de comunicação tradicionais como a BBC, o The Guardian ou as televisões públicas francesa e espanhola têm investido tanto nos seus canais de YouTube. Porque a forma de consumir informação mudou, e é preciso chegar a públicos que podem não estar noutras plataformas, mas que estão no Youtube.

Além disto, nota, o modelo de monetização é igual para todos: “O que nós pagamos ao Cristiano Ronaldo é o mesmo que pagamos ao papa ou ao criador que está lá em casa pela primeira vez”. A receita depende exclusivamente da publicidade gerada pelos vídeos, esclarece, e é definida publicação a publicação. No mesmo sentido, garante, o modelo de retorno é aplicado de igual forma em todos os países, não havendo diferença na forma como se compensa os criadores consoante o mercado em que operam, como acontece com outras empresas de divulgação de conteúdo.

Portugal porta da Europa

Brincadeiras à parte, e sabendo que não foi a sua nacionalidade que trouxe o modelo de transmissão gratuita dos jogos para Portugal, o que fez o Youtube escolher este mercado para o trazer para a Europa? Uma tempestade perfeita de variáveis, revela Pedro.

“O facto de eu ser português é uma coincidência engraçada, mas tem zero a ver”. O que aconteceu é que os direitos estavam disponíveis no país, ao contrário de outros mercados europeus. E a LiveMode estava muito disponível para entrar na Europa, um mercado onde queria ter um pé assim que possível. No fundo, é como se se tivesse juntado o útil ao agradável. “Na verdade, foi isso: era onde os direitos estavam disponíveis pela FIFA”.

No mesmo sentido, também não foi por influência de Pedro Pina que Cristiano Ronaldo se juntou a este projeto. “Eu soube quando vocês. Se calhar até depois, porque eu soube que ele se tinha tornado acionista pela imprensa”, conta com um sorriso. O capitão da Seleção Nacional tornou-se “sócio estratégico” da LiveModeTV em maio passado, passando a ter uma “participação relevante” na plataforma de streaming. No entanto, o valor do negócio ou mesmo da participação acionista não foi revelado.

"A missão é levar o desporto para novas gerações de fãs, de uma forma completamente nova e inspiradora. O desporto pode mudar vidas e queremos enriquecer o ecossistema, aumentando o alcance e o envolvimento das principais competições através de transmissões no YouTube e de conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais", referiu o internacional português num comunicado da LiveModeTV que, à época, foi enviado às redações.

“Eu falei várias vezes com o Cristiano Ronaldo, quando ele começou a pensar no seu canal de Youtube, e as nossas equipas estiveram sempre em contacto com a dele para a afinação da estratégia. Mas não sabia da entrada dele até ser pública. Agora, acho que faz todo o sentido. Creio que tem que ver com a ambição de Cristiano Ronaldo de ter um pé nos media. Um dia, eventualmente, ele há-de acabar a sua carreira no futebol, não é? E esta é uma paixão dele, também, o desporto. E os negócios. Portanto, não me surpreendi”, admite.

Questionado sobre como os canais de televisão reagiram à entrada do Youtube numa corrida que geralmente lhes competia apenas a eles, Pedro Pina é perentório: “Este é um modelo profundamente democrático. Toda a gente pode transmitir os jogos. A RTP, a SIC e a TVI podem transmitir os jogos nos próprios canais, se quiserem. É só pagar por isso. Nós só estamos a democratizar o acesso”, num mercado que, até agora, era muito fechado, considera.

Isto significa, entre outras coisas, que apesar de haver uma geração mais nova que prefere o streaming para ver os jogos, os mais velhos não ficam de fora. Continuarão a ter acesso através do canal de televisão clássico, se for essa a sua preferência. Pedro aproveita, aliás, para lembrar aos meios tradicionais que os canais de televisão “poderia ser dos melhores youtubers do mundo”, assim quisessem. “Há televisões públicas europeias que têm grande sucesso no Youtube – a BBC, a France Télévision, a RTVE… - e eu gostava de ver os canais portugueses a fazerem o mesmo”, insta.

Questionado ainda sobre as relações entre Portugal e o Brasil, que se tornam ainda mais óbvias e proveitosas em parcerias como esta que agora traz os jogos do Mundial aos telespetadores portugueses, Pedro Pina recorda que ambos os países têm “ligações muito profundas”, que veem de há muito tempo e que não são apenas resultado deste aumento recente da imigração brasileira para Portugal.

“Nós crescemos a ver a Gabriela, O Astro…as novelas da Globo são uma parte fundamental e central da cultura portuguesa. Se os portugueses hoje dizem ‘Oi’ ou dizem ‘Tudo bem?’, foi por causa disso. Há 50 ou 60 anos não o diziam. Claro que o Youtube também tem ajudado a fazer essa ponte, mas há uma ligação que é muito profunda”, sublinha.

“É verdade que há muito conteúdo brasileiro a ser consumido em Portugal, mas posso dizer-vos que a maior parte do conteúdo produzido em Portugal é consumido fora do país. Por causa desta grande ligação que nós temos. É só ver o que acontece quando Caetano Veloso vai a Portugal. Ou Ivete Sangalo. Nós temos, inclusivamente, uma coisa chamada Rock in Rio…”, atira. “Nós adoramos este mercado lusófono que liga todas as culturas e que o Youtube criou, e que é algo de que temos de nos orgulhar imenso. Mas quando olho para o perfil específico do consumo de Portugal, ele assemelha-se muito aos outros países europeus do que ao Brasil”.

“Dito isto”, continua em jeito de conclusão, “este fenómeno agora com o futebol…Portugal ama futebol, não é? Acho que é difícil competir com o Brasil em termos de amor a futebol, mas quer dizer, nós estamos aqui num círculo ciclo de países – Itália, França, Espanha, Portugal, Brasil – que amam, amam, têm uma relação perdidamente apaixonada pelo futebol e, portanto, é a razão pela qual eu também acho que esta aposta realmente vai dar certo”.

Um balanço para ser feito daqui a mais de um mês, quando o Mundial de Futebol terminar e as noites passarem a ter menos emoção, seja com a ajuda de plataformas de streaming ou de meios de comunicação tradicionais. Para já, ainda há muita bola para rolar, muitos vídeos para emitir e muitos golos para celebrar, com as seleções que já voltaram os olhos do mundo para os EUA.