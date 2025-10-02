Portugueses gastam mais este verão. Consumos em jogos e casinos disparam quase 300%

Mais transações, um ticket médio ligeiramente menor que no verão passado e uma alteração profunda nas atividades onde está alocado o consumo dos turistas, este ano. Em resumo, são estas as principais conclusões permitidas pelos dados recolhidos pela Reduniq, que no seu habitual relatório anual analisa a evolução dos pagamentos registados por cartão na sua rede de aceitação de pagamentos.A faturação geral de Portugal aumentou 9,99% no verão de 2025. Os portugueses ganharam protagonismo, com um contributo 13,56% superior ao do ano passado."Estes números revelam que os portugueses foram a grande força do consumo no verão, mas também revelam mudanças relevantes nos padrões de gasto, com alguns setores a surpreender pela positiva e outros a refletirem maior contenção. O Reduniq Insights permite às empresas perceber estas tendências e ajustar-se rapidamente às novas realidades do mercado”, explica Tiago Oom, Diretor Comercial da UNICRE, num comunicado enviado às redações esta quinta-feira, 2 de outubro.Sem surpresas, foi o Algarve que registou o mais elevado ticket médio (43 euros), mas o Centro do país garantiu o pódio quando se fala em aumento de faturação: cresceu 16,45%. Ainda mais impressionante são os dados chegados do setor dos casinos e salas de jogos: o consumo disparou 296,9% durante o verão, com as gasolineiras a ocupar o segundo lugar na lista dos lugares onde o consumo foi mais elevado (cresceu 43,7%). Por outro lado, o consumo na hotelaria e atividades turísticas deslizou 7,11% - ainda que a restauração tenha registado um aumento de 5,45%.No entanto, durante o verão os turistas continuaram a acorrer em força aos supermercados: o crescimento do consumo no retalho (hipers e supermercados) cresceu10,85%.Mas apesar do crescimento do consumo entre os portugueses, os turistas estrangeiros continuaram a dar um forte contributo para a economia nacional. Os franceses e os irlandeses destacam-se entre os que mais gastaram, com um peso de 15,91% e 14,29%, respetivamente – mas mercados como Inglaterra, Brasil, Alemanha e EUA continuaram a marcar posição entre os que mais gastam.Nota ainda para os gastos médios, onde os irlandeses foram reis e senhores este ano, com um ticket médio de 131,12 euros, “muito acima da média geral”, nota a Reduniq no seu relatório. Os norte-americanos, em segundo lugar, registaram um ticket médio de 64,70 euros, um valor 6,44% abaixo do registado no ano passado.Apesar de o Algarve ter registado o ticket médio mais elevado, foi o Centro a região mais dinâmica, com o número de transações a subir mais de 15% e a faturação a aumentar 16,45%. Crescimentos similares registaram as regiões do Alentejo e do Norte, o que parece refletir o sucesso dos esforços que têm estado a ser empreendidos pelas respetivas autoridades turísticas para tirar do sul o interesse em época estival..Empresas de turismo crescem mais em faturação e emprego, mas são menos sólidas, aponta Estudo\n