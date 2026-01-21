Preply: Há um novo “unicórnio” com mão de fundo português

É uma plataforma de aprendizagem de línguas, que liga “mais de 100.000 tutores a alunos em 180 países, facilitando aulas individuais em mais de 90 línguas”, resume a Preply em comunicado. A utilização de uma combinação de instrução conduzida por tutores e o um de ferramentas de tutoria com suporte de inteligência artificial, faz com que esteja a ser possível redefinir a forma como as pessoas aprendem através de experiências de aprendizagem flexíveis, personalizadas e de alta qualidade, que se espera que potenciem a aprendizagem a cada aula.A Preply anunciou esta quarta-feira, 21 de janeiro, o fecho de uma ronda de financiamento Série D, garantindo mais 150 milhões de dólares (€130 milhões), que foi liderada pela WestCap, e que teve o apoio da portuguesa Índico Capital Partners. A ronda de financiamento avalia, assim, a empresa em 1,2 mil milhões de dólares (€1000M), o que faz dela o novo “unicórnio” ibérico.Esta última ronda eleva o financiamento total da Preply para aproximadamente 299 milhões de dólares até à data.A Preply registou um salto no seu crescimento após a abertura do escritório em Barcelona, tendo conseguido expandir nas áreas de produto e engenharia, adianta a start-up em comunicado enviado às redações.“Estima-se que o mercado global de aprendizagem de línguas direta ao consumidor atinja os 227 mil milhões de dólares até 2035 e já apresentou um crescimento de 3 vezes nos últimos cinco anos, com previsões a longo prazo a indicar um crescimento exponencial e sustentado nos próximos anos”, adianta ainda a empresa no mesmo documento. A Preplay revela ainda que mais do que triplicou o número de tutores disponíveis para contratação e alargou a sua oferta, acrescentando mais de 40 novos idiomas à plataforma. Nos últimos doze meses, a empresa continuou a melhorar o seu EBITDA e tornou-se rentável. .A Preply está a estabelecer um novo padrão para a educação personalizada em grande escala, e as oportunidades são praticamente ilimitadasAllen Mask, Partner na WestCap.“Sentimo-nos extremamente afortunados e profundamente responsáveis por moldar a forma como as pessoas aprenderão no futuro”, afirma Kirill Bigai, cofundador e CEO da Preply, em comunicado. “Hoje, ligamos as pessoas aos melhores tutores do mundo, potenciados pela IA, elevando a eficiência da aprendizagem a um nível anteriormente inatingível. Este investimento ajudar-nos-á a continuar a inovar na interseção entre a tutoria humana e a IA, criando oportunidades em todo o lado para que as pessoas se conectem, se sintam acolhidas, tenham sucesso e, em última análise, progridam nas suas vidas, independentemente de onde se encontram no mundo.”Um Estudo de Eficiência da Preply de 2025, realizado em parceria com a organização de investigação sem fins lucrativos LeanLab Education, que os alunos progrediram até 3 vezes mais rápido com a Preply em comparação com os padrões médios, com um em cada três alunos a avançar um nível completo do CEFR em apenas 12 semanas, sobretudo devido à mão humana que a plataforma insiste em ter – para os responsáveis da Preplay, a tutoria é parte fundamental de um processo que a IA potencia, mas não pode fazer sozinho.“A Preply está a estabelecer um novo padrão para a educação personalizada em grande escala, e as oportunidades são praticamente ilimitadas”, afirma Allen Mask, Partner na WestCap e antigo executivo sénior da Airbnb, e que se vai juntar ao conselho da Preply. “Os dados mostram que os alunos prosperam quando o ensino humano real é apoiado pela tecnologia e, no mundo cada vez mais conectado de hoje, existe uma procura real para democratizar o acesso à aprendizagem de alta qualidade de uma forma moderna e eficaz. A Preply tem o produto líder de mercado, a equipa de liderança experiente e a visão para moldar a forma como as pessoas comunicam globalmente.”“A capacidade da Preply de combinar a IA de ponta com o elemento humano essencial da aprendizagem é verdadeiramente única. Estamos entusiasmados por apoiar a sua jornada, à medida que continuam a crescer a partir do seu escritório em Barcelona, uma cidade que reflete perfeitamente o espírito internacional e inovador da empresa”, afirma Stephan de Moraes, Presidente da Índico Capital Partners. "A transição da empresa para uma líder global com um EBITDA positivo, ao mesmo tempo que fomenta um polo tecnológico tão vibrante no sul da Europa, é uma prova da força da equipa e do enorme potencial do mercado de aprendizagem de línguas”, conclui..Quanto tempo demora a criar um unicórnio?