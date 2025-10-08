Primeiro-ministro francês otimista quanto a um acordo orçamental

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, manifestou, esta manhã, otimismo em relação à aprovação do orçamento do país antes do final do ano, após reuniões produtivas com a Presidente da Assembleia Nacional, Yaël Braun-Pivet, e o Presidente do Senado, Gérard Larcher, além de diálogos com vários partidos, incluindo UDI, LIOT, Republicanos, Place publique, MoDem, Horizon e Renaissance. Lecornu revelará as suas conclusões a Emmanuel Macron ainda esta noite.Durante o seu discurso no pátio do Hôtel de Matignon, residência oficial do primeiro-ministro francês, e momentos antes de se reunir com representantes do Partido Socialista, Lecornu, que está a concluir o seu mandato, indicou que a possibilidade de dissolução do parlamento é cada vez mais improvável, após intensas negociações com diversas forças políticas. "Esta disposição cria um impulso e uma convergência que tornam as possibilidades de uma dissolução mais remotas", afirmou.O jornal Le Monde informou que Lecornu continuará as discussões com o Partido Socialista, os Ecologistas e o Partido Comunista para avaliar quais concessões podem ser feitas para garantir a estabilidade política. As declarações do primeiro-ministro tiveram um impacto imediato nos mercados, especialmente na dívida pública, com os juros da dívida francesa a 10 anos a cair 4,2 pontos base, atingindo 3,525%, o nível mais baixo desde a última crise política no país. .Orçamento e Nova Caledónia, as prioridades de Lecornu nas negociações para salvar o governo em França