"Queremos que o Estado vá para o ginásio, não que vá para o spa", diz secretário de Estado

Bernardo Correia quer contribuir para o corte de gorduras do Estado, ao mesmo tempo que o torna mais forte. O objetivo passa por ter "empresas mais competitivas e cidadãos mais capacitados", salienta.
O Governo quer cortar nas gorduras do Estado, de forma a torná-lo mais leve, como também mais forte.

Nesse sentido, "queremos que o Estado vá para o ginásio, não que vá para o spa", frisou o secretário de Estado para a Digitalização, no discurso que fez, esta sexta-feira, dia 19 de setembro, na conferência da Anacom "Inteligência Artificial: Os Desafios da Inovação e da Regulação".

De acordo com Bernardo Correia, "temos que ser mais orientados para resultados, estar menos presos a normas estéreis, menos dependentes de autorizações prévias e mais firmes na responsabilização posterior", salienta.

Melhorias como estas seriam um contributo para que Portugal tenha "empresas mais competitivas e cidadãos mais capacitados", diz o governante. Nesse sentido, o Governo olha para o Digital "não como um fim em sim mesmo mas como alavanca transformadora do Estado e da sociedade".

