"Queremos que o Estado vá para o ginásio, não que vá para o spa", diz secretário de Estado

O Governo quer cortar nas gorduras do Estado, de forma a torná-lo mais leve, como também mais forte.Nesse sentido, "queremos que o Estado vá para o ginásio, não que vá para o spa", frisou o secretário de Estado para a Digitalização, no discurso que fez, esta sexta-feira, dia 19 de setembro, na conferência da Anacom "Inteligência Artificial: Os Desafios da Inovação e da Regulação".De acordo com Bernardo Correia, "temos que ser mais orientados para resultados, estar menos presos a normas estéreis, menos dependentes de autorizações prévias e mais firmes na responsabilização posterior", salienta.Melhorias como estas seriam um contributo para que Portugal tenha "empresas mais competitivas e cidadãos mais capacitados", diz o governante. Nesse sentido, o Governo olha para o Digital "não como um fim em sim mesmo mas como alavanca transformadora do Estado e da sociedade". .Anacom vai regular IA em Portugal, com o foco na legislação europeia