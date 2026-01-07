Salsa Jeans reforça presença na Índia, "um dos mercados mais dinâmicos dos próximos anos"

Nasceu em Vila Nova de Famalicão em 1994, e passou para as mãos da Sonae a meio da década passada. Com mais músculo financeiro e uma nova gestão – a transição foi pacífica e gradual, com o último dos irmãos Vila Nova a assegurar isso mesmo até sair em definitivo da empresa – a Salsa entrou num intenso percurso de internacionalização.Com presença em cerca de 50 mercados, a Salsa Jeans anuncia agora o reforço da presença na Índia, uma geografia em que acredita haver um forte potencial de crescimento. .Hugo Martins: "Muitos dos nossos clientes acham que a Salsa Jeans é uma marca espanhola".Depois de ter inaugurado o primeiro espaço em 2024, a Salsa Jeans foi paulatinamente estendendo a sua presença no território durante o ano seguinte, e revela agora que a expansão continua: a empresa conta, atualmente, com nove pontos de venda, em várias regiões, uma operação que concretizou através do modelo de wholesale, em parceria com o grupo Lyskraft. Desta forma a marca consegue crescer “no mercado indiano com o apoio de um operador local experiente e próximo do consumidor”.A Salsa, aliás, usa "uma miríade" de modelos de negócio nas diversas geografias em que está presente, tal como explicou o CEO da empresa em entrevista ao Dinheiro Vivo/DN, no verão do ano passado.“A Índia é uma das economias mundiais com maior potencial de crescimento, prevendo-se a entrada na classe média de 80 milhões de famílias até 2030. Assim, será também um dos mercados mais dinâmicos dos próximos anos para o setor da Moda. A nossa operação tem vindo a crescer a um bom ritmo, com presença consolidada em várias cidades, confirmando a nossa confiança no mercado, assim como no nosso parceiro, com quem temos vindo a construir esta estratégia de sucesso” afirma João Martins, diretor executivo da Salsa Jeans, em comunicado enviado às redações.A Salsa escolheu centros comerciais para marcar presença, sendo atualmente possível encontrar lojas da marca nas regiões de Deli, Mumbai e Bangalore. O objetivo da empresa é chegar a um público urbano e cosmopolita, adianta ainda a marca no mesmo comunicado.