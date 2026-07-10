Óscar Quevedo: "30% das empresas de vinho vão desaparecer nos próximos 10 anos”

Para este economista feito gestor da empresa familiar, que já fatura alguns milhões ao ano, o cenário não é catastrófico, mas é claro: com a diminuição do consumo, as diretivas da Organização Mundial de Saúde e a letargia da indústria para responder aos desafios dos tempos atuais, cerca de um terço das empresas de vinho que existem atualmente vão desaparecer na próxima década. “Não é uma questão de qualidade”, insiste em sublinhar. “É por uma questão de quantidade. Há triliões de marcas… o mercado não tem capacidade para isto”, avisa.

Aos 42 anos, Óscar Quevedo é, com a irmã Cláudia, o rosto de uma empresa jovem que produz vinhos de mesa, mas que começou com, e se tem afirmado no, vinho do Porto. E se nunca ouviu falar da marca, não é de estranhar. Até há dois anos, a Quevedo, que foi oficialmente fundada nos anos 1990, exportava 94% do que produzia. Reduziu esse número para os 90%, e espera poder vender mais em mercado nacional nos próximos anos. Mas se não vender, não é problemático. Tem atualmente os seus vinhos em 45 países, e espera conseguir entrar no Butão muito em breve.

Questionado pelo DV sobre o porquê desta inusitada - ou pelo menos, surpreendente - escolha geográfica, é perentório: “Tem um turismo de elevada qualidade, porque cobra taxas diárias muito elevadas e, apesar de a população não beber muito, as unidades hoteleiras, de topo, são para o público que queremos. Portanto, faz sentido”, justifica.

Mas para perceber esta forma de olhar o mundo e o negócio é preciso ir até São João da Pesqueira e às primeiras propriedades da família, que acima de tudo serviam para produzir uvas que eram depois vendidas para produção de vinho do Porto. Os iniciais 14 hectares transformaram-se, décadas mais tarde, em 104 hectares, que hoje em dia, se traduzem em vinhos do Porto, de mesa e contam também com oliveiras.

“Para os meus pais, o vinho era um passatempo. Felizmente, não precisavam, nem queriam, viver disto. Tinham bons empregos, mas cuidaram sempre da propriedade por gosto.”

A empresa é constituída em 1990 para aproveitar a entrada de Portugal na União Europeia e os benefícios que daí advieram, porque os pais de Óscar e Cláudia perceberam que lhes era mais rentável produzir vinho por si do que vender as uvas. A primeira adega data do final dos anos 1980, mas o negócio continuava a ser pouco mais do que algo que faziam aos finais de semana.

Até que, depois de alguns anos a viver na Suíça e em Madrid, e após da morte do avô - “era o meu melhor amigo” -, Óscar percebe que o mundo das Finanças e o M&A não é o que lhe enche as medidas. “Trabalhei em bons bancos, na Suíça, trabalhei na banca privada, tinha condições espetaculares para viver e era um miúdo, com 20 e poucos anos. Mas achava que precisava de ter as mãos na terra. Eu nasci na Pesqueira, cresci lá. Em 2009 falei com a minha mulher - espanhola, com quem namorava na altura -, e sugeri-lhe que viéssemos para Portugal. Chegámos a um compromisso: podíamos mudar-nos, mas ficávamos a viver no Porto, para ela conseguir trabalhar, porque realmente no Douro seria mais complicado…”, conta, divertido.