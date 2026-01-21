SECIL compra Argatecnic e reforça negócio de argamassas

Anúncio foi feito esta quarta-feira, 21 de janeiro, em comunicado enviado ao mercado. A SECIL, que detém a SECILTEK, a unidade do grupo dedicada a soluções técnicas de construção, adquiriu a Argatecnic, empresa que tem uma capacidade instalada de 80 000 toneladas de argamassas. O valor doa operação não foi revelado.“A integração da Argatecnic permitirá expandir o portefólio de produtos, fortalecer a rede de distribuição e acelerar o desenvolvimento de soluções de alto desempenho, com foco na eficiência energética e sustentabilidade”, refere a SECIL no mesmo documento. Já o Diretor Executivo do Negócio de Materiais da SECIL, Luís Goucha, salienta que “esta aquisição é mais do que um movimento de crescimento. Representa a forte aposta da Secil na consolidação e robustecimento da sua posição no mercado, obtendo sinergias e ganhos de escala com a aquisição desta conhecida marca do mercado nacional”, diz em comunicado.A SECIL, que pertencia ao grupo Semapa é atualmente a maior segunda maior cimenteira do país – concorre diretamente com a CIMPOR, que é maioritariamente turca - prepara-se para celebrar 100 anos de atividade em 2020. A empresa tem, atualmente, operações em Portugal, Brasil, Líbano, Cabo Verde, Angola, e Tunísia. Recorde-se que, no final do ano passado a Semapa anunciou a venda de 100% do capital da SECIL ao grupo espanhol Molins, por 1,4 mil milhões de euros. O fecho desta operação deverá estar concluído no final do primeiro trimestre deste ano. A empresa não esclarece se esta compra faz parte já da estratégia da Molins.