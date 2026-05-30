Six Senses chega à Comporta para colocar região na “Champions League” do turismo mundial

“Acho que as pessoas não querem mais este turismo de massas”, disse. “Veja o que acontece em Barcelona ou em Sorrento. Isso deixa pouco ou nada para as comunidades locais". A crítica à massificação turística, aliás, surgiu diversas várias vezes durante o evento, sobretudo associada à necessidade de preservar aquilo que tornou a Comporta atrativa nos últimos anos: baixa densidade urbanística, paisagem preservada e sensação de exclusividade.

Não por acaso, a VIC insiste na ideia de que o projeto foi pensado “de raiz” para a Six Senses - algo considerado determinante pela cadeia hoteleira no momento de escolher a Comporta para receber o primeiro projeto da marca em Portugal com branded residences. Segundo João Cabaça, o processo de aproximação entre a promotora e a Six Senses durou quase dois anos e envolveu sucessivas avaliações técnicas, visitas ao território e discussões sobre posicionamento estratégico.

“Uma marca como a Six Senses recebe entre cinco e dez projetos por semana”, explicou. “Não são eles que vêm ter consigo. É você que tem de convencer a marca". Para o CEO da VIC, o fato de a cadeia ter escolhido o Pinheirinho representa uma espécie de selo internacional de qualidade. “O Six Senses escolheu-nos a nós. E isso foi um carimbo de qualidade inquestionável".

Já o projeto arquitetónico é assinado pela marca britânica Michaelis Boyd. Conhecido pelos trabalhos ligados à Soho House, incluindo o Soho Farmhouse, o ateliê londrino será responsável pela arquitetura do Six Senses Comporta, que aposta numa abordagem biofílica, integrada na paisagem natural e fortemente baseada em materiais orgânicos, baixa volumetria e relação contínua entre interior e exterior.

Ainda durante a apresentação oficial, Viri Kaur, Diretora Global do Six Senses, afirmou que o objetivo da marca passa por criar um empreendimento “envolvido na paisagem em vez de imposto sobre ela”, numa lógica de “luxo tranquila”, conceito cada vez mais associado ao segmento premium internacional.

O empreendimento contará com spa de aproximadamente dois mil metros quadrados, restaurantes, lago artificial, horta biológica, áreas de wellness, espaços de lazer e acesso direto à praia. As residências serão divididas em três coleções - Lake, Forest e Sand Dune - desenhadas para dialogar com diferentes elementos da paisagem natural do Pinheirinho.

Segundo Marco Drummond, diretor comercial da VIC Properties, a ideia passa por criar uma experiência contínua entre hotelaria e residencial. “Pela primeira vez será possível não só ficar num hotel Six Senses, mas também pertencer à marca”, afirmou durante a apresentação.

O impacto na região

Enquanto investidores e executivos falavam sobre exclusividade e posicionamento global, outro tema que pairava constantemente sobre as conversas foi o impacto do crescimento turístico sobre a região. O presidente da Câmara Municipal de Grândola, Luís Vital Alexandre (PS), reconheceu durante o evento que o concelho enfrenta atualmente dificuldades para responder ao volume de investimentos em curso, sobretudo em áreas como habitação, mão de obra e infraestruturas. “Não temos neste momento o número de pessoas necessário para ajudar a desenvolver estes projetos”, afirmou. "Mas estou certo de que o futuro mudará este paradigma".

João Cabaça afirma querer ajudar para que o cenário mude. Para o CEO da VIC, o antigo modelo de promotor imobiliário - focado apenas em construir e vender - deixou de funcionar em regiões como a Comporta. “Não há espaço para o antigo promotor que fazia um projeto e se ia embora”, afirmou. Segundo o empresário, a VIC já trabalha em soluções ligadas à habitação, educação e até saúde privada para tentar responder às necessidades futuras da região, numa altura em que a empresa prevê a criação de cerca de mil postos de trabalho diretos e indiretos associados ao Six Senses Comporta.