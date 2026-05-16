SoftwareOne quer duplicar força de trabalho em Portugal

Melissa Mulholand aparece em passo apressado e divertida, de mão estendida e pedido de desculpas “porque não sabia que ia ser fotografada. Não sei se estou preparada”, atira com um sorriso. Na sede da SoftwareOne Portugal, em Lisboa, a Co-CEO da SoftwareOne Global está a terminar uma semana de trabalho junto das equipas da empresa no nosso país, antes de voltar aos EUA.

“Portugal tem sido um mercado importante para nós. É uma das razões pelas quais investimos aqui há 12 anos”, começa por dizer, lembrando que vem da Crayon, a tecnológica que a SoftwareOne adquiriu para, entretanto, criar a SoftwareOne Portugal. Estávamos em julho de 2025 e, uns meses depois, a responsável acredita já poder confirmar que a decisão foi positiva.

A empresa, especialista em soluções de Cloud, Inteligências Artificial e Cibersegurança, acredita que Portugal não tem apenas potencial mas também necessidade de serviços feitos à medida, sobretudo devido à configuração do tecido empresarial nacional, composto na sua larga maioria por Pequenas e Médias Empresas (PME).

“Há organizações já maduras na adoção de cloud e IA”, e outras que ainda estão a dar os primeiros passos, salienta a responsável. E é precisamente nessas que a empresa quer atuar.

“As pequenas empresas usam muitos ‘chapéus’, porque têm poucos recursos. A IA permite passar de insights para tarefas reais”, explica ao Dinheiro Vivo. O que as torna particularmente interessantes para a SoftwareOne Portugal, que acredita que pode ser uma verdadeira mais-valia para elas, numa altura em que ainda há muito receio associado à IA e, também, aos custos que ela acarreta -e que nem sempre é percecionado como investimento. Por isso mesmo, adianta, a prioridade é simplificar a adoção de ferramentas, de forma financeiramente acessível. Algo que também está a ser trabalhado com parceiros como a Microsoft, salienta.