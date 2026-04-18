Sogrape acelera na sustentabilidade com investimento superior a 3,7 milhões de euros em 2025

A primeira fase do programa Seed the Future está a chegar ao fim e Mafalda Guedes, diretora de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Sogrape, falou ao Dinheiro Vivo dos desafios e ambições do grupo que agrega marcas como Ferreirinha, Sandeman ou Mateus. Fundada há 84 anos - então Sociedade Comercial dos Vinhos de Mesa de Portugal - a Sogrape “sempre teve a sustentabilidade na sua história”, garante a representante da quarta geração desta empresa familiar, que é também líder no seu setor.

“Continuamos a acreditar que a sustentabilidade não deve ser uma área, mas sim a nossa maneira de trabalhar. Como tem sido sempre, aliás. Nós estamos aqui a trabalhar para deixar a empresa para as próximas gerações. Como o meu avô e o meu bisavô também fizeram”, diz a responsável, explicando que o Seed the Future foi criado porque o grupo sentiu a necessidade de congregar todas as empresas em torno deste objetivo comum, de forma mais estruturada e com metas concretas que, a médio e longo prazos, permitissem medir o trabalho feito.

“Na energia, conseguimos atingir os 62% de consumo proveniente de fontes renováveis de energia comprada e produzimos internamente 9% da eletricidade através de parques fotovoltaicos instalados em Avintes, Anadia, Herdade do Peso e Quinta da Muxagata, no Douro”, concretiza Mafalda numa conversa que teve o rio Douro e o céu cinzento do Porto como cenário. Estamos na sede da Sogrape, em Vila Nova de Gaia, por cima das salas de provas e de algumas das caves que abrigam os vinhos produzidos pelo grupo. “Na questão da energia, desde 2020 poupámos, com esta produção própria, mais de 480 mil euros”, continua salientando “a importância financeira desta opção. Acho que este valor mostra bem a importância de algumas decisões”, nota.

Na água, “uma área crítica para o setor do vinho, reduzimos o consumo em 30% entre 2022 e 2025, graças a sistemas de irrigação gota-a-gota, monitorização hídrica planta a planta e reaproveitamento de águas pluviais”, elenca. Já na diminuição da pegada de carbono - onde tinham as metas mais ambiciosas, de conseguir reduzir em 50% as emissões até 2027, e a neutralidade carbónica até 2042, ano do centenário da Sogrape - Mafalda admite que é preciso fazer mais, mas revela que já consegue ter, em Portugal, 50% de garrafas leves nos vinhos do grupo, continuando a trabalhar para aumentar as taxas de recolha e a integração de vidro reciclado. No mesmo sentido, esclarece, “coisas tão simples como alterarmos algumas rotas e não permitirmos que camiões de transporte voltem vazios ajudou imenso a reduzir a nossa pegada”.