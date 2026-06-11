Space X vai estrear-se em bolsa e Elon Musk pode ver fortuna disparar

A Oferta Pública Inicial (OPI) da SpaceX, empresa fundada por Elon Musk, prepara-se para captar 75 mil milhões de dólares em bolsa, ao colocar no mercado 555,6 milhões de ações a um preço fixo de 135 dólares. A confirmar-se a operação, a empresa garante uma avaliação de 1,8 biliões de dólares, tal como tem previsto nos documentos entregues ao regulador do mercado norte-americano, a Securities and Exchange Commission (SEC).

A estreia, a confirmar-se a dimensão, fará de Elon Musk, que já é a pessoa mais rica do mundo, o primeiro trilionário do planeta – isto porque avaliará a sua fortuna em mais de 1 bilião de dólares (trillion, em inglês) e eleva-o a um patamar estratosférico de riqueza. A participação de Musk na SpaceX valeria qualquer coisa como 841 mil milhões de dólares, assumindo que as ações da empresa sejam negociadas aos efetivos 135 dólares previstos. Somando a participação de Musk na Tesla, avaliada em pouco menos de 300 mil milhões de dólares pelo preço de fecho do mercado desta quarta-feira, o seu património líquido poderá, assim, chegar aos 1,1 biliões de dólares.

A decisão de fixar um único preço-alvo, em vez de oferecer um intervalo de preço é uma medida pouco comum, mas reflete o aquecimento do mercado das Operações Públicas Iniciais na indústria tecnológica e em tudo o que inclui Inteligência Artificial. Elon Musk, detentor de metade da SpaceX, continuará a controlar praticamente 50% dos títulos da empresa após a OPI. No entanto, algumas dessas ações são especiais e conferem maior poder de voto, com Musk a contar com 82,4% do poder de decisão após a entrada em bolsa, e de acordo com o mesmo documento.

A estreia da SpaceX no mercado de capitais será a maior oferta pública da história, superando o recorde anterior de 29,4 mil milhões de dólares garantidos pela gigante petrolífera Saudi Aramco, em 2019. Além de seu negócio de foguetões e satélites, a SpaceX tornou-se, ao longo dos últimos anos, um grande player do setor da Inteligência Artificial, uma indústria que tem estado a animar Wall Street e que tem elevado a avaliação de empresas e start-ups da indústria a patamares algo inexplicáveis.

E embora os lucros ainda sejam raros na área, os investidores apostam que a IA aumentará a produtividade e os lucros empresariais no futuro, mesmo que isso ocorra à custa de alguns empregos existentes.