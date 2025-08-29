Tarifas: Pequenas encomendas que entram nos EUA já estão sujeitas a taxas

A isenção de taxas para as pequenas encomendas enviadas para os Estados Unidos (EUA) terminou às 00h01 (05:01 em Lisboa), com a imposição de tarifas alfandegárias a levar vários países a suspenderem as entregas.A isenção permitia enviar mercadorias com valor inferior a 800 dólares (685 euros) sem ter que pagar sobretaxa ao entrar em solo norte-americano.Por decreto publicado a 30 de julho, o Presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu eliminar as isenções, afirmando querer "acabar com uma falha catastrófica utilizada, entre outras coisas, para evitar direitos aduaneiros e enviar opiáceos sintéticos, bem como outros produtos perigosos".Apenas os "presentes recebidos de boa-fé" a título privado e com um valor inferior a 100 dólares (85 euros) continuam a beneficiar da isenção.De acordo com a Agência de Proteção de Fronteiras, as pequenas encomendas contêm 98% dos narcóticos, 97% das falsificações e 70% dos produtos perigosos para a saúde que foram apreendidos durante o ano de 2024."Acabar com esta lacuna permitirá salvar milhares de vidas, reduzindo o fluxo de narcóticos e produtos perigosos e proibidos", garantiu um responsável norte-americano numa conferência de imprensa, citado pela agência de notícias France-Presse.O número de encomendas postais disparou nos Estados Unidos, passando, de acordo com dados oficiais, de 134 milhões de unidades, em 2015, para mais de 1,36 mil milhões em 2024.A partir de agora, com exceção dos "presentes" com valor inferior a 100 dólares, os pacotes estão sujeitos aos mesmos direitos aduaneiros que qualquer outro bem importado, ou seja, um mínimo de 10%, ou 15% para os provenientes de países da União Europeia ou até 50% para a Índia e o Brasil..Tarifas de Trump impulsionam normalização entre Índia e China.Entram em vigor taxas dos EUA à Índia por compra de petróleo russo