Tesla apresenta nova versão do Model Y para tentar inverter quebras

É um movimento ousado por parte da Tesla: a empresa de carros elétricos vai apresentar uma nova versão do seu modelo mais vendido, o SUV Model Y, mais barata, para tentar inverter a quebra nas vendas e a perda de quota mundial que tem registado nos últimos meses. O presidente-executivo e fundador da empresa, Elon Musk, está a prometer há vários anos a oferta de veículos para o mercado de massa, embora no ano passado tenha cancelado os planos de fabricar um veículo elétrico totalmente novo, que custaria em redor de 25 mil dólares, segundo informação veiculada na época pela Reuters. O carro esperado para esta semana é um veículo “acessível”, baseado nas plataformas atuais de fabricação e design.Segundo informação da mesma agência de notícias, a Tesla deverá estar a preparar um evento presencial, que ainda assim continua envolto em mistério, mas cujos rumores correm nas redes sociais. Analistas, investidores e fãs antecipam precisamente que a empresa faça algum tipo de anúncio. As principais dúvidas, de momento, incluem o preço do carro, a autonomia e os esforços para reduzir os custos no consumidor. No final do ano passado, Musk adiantou que o veículo teria um preço abaixo do limiar de 30 mil dólares.Nesta segunda-feira, dia 6, a marca publicou, na rede social X, um enigmático vídeo que fez disparar os alarmes do mercado sobre esta movimentação..No início deste ano, a Tesla lançou uma versão atualizada do Model Y com algumas melhorias que incluíram novas barras de luz e um ecrã tátil traseiro. Musk tem tentado redirecionar a empresa para que recorra significativamente à inteligência artificial, com foco em táxis robóticos e robôs humanóides. Fontes revelaram à Reuters que a marca também planeia lançar uma versão simplificada do seu veículo de tamanho médio Model 3.A acessibilidade dos Tesla serão, segundo os analistas, fundamentais para que a Tesla consiga entregar 20 milhões de veículos na próxima década — uma das várias metas operacionais e de avaliação estabelecidas pelo conselho da empresa.