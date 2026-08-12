Transparência salarial: o que a Europa quer e o que Portugal propõe

Portugal transpõe quase tudo, mas reduz limiares, altera calendários e introduz especificidades nacionais (ACT, CITE, Selo Igualdade Salarial). Há também zonas onde Portugal não segue integralmente a ambição da Diretiva.
1. Âmbito e objetivos
Diretiva — Garantir igualdade salarial entre homens e mulheres através de transparência, reporte e mecanismos de correção.
Portugal — Transposição parcial, integrando obrigações no Código do Trabalho e articulando com políticas nacionais (CITE, ACT, Selo Igualdade Salarial).
Diferença-chave: Portugal enquadra a diretiva dentro de estruturas já existentes de igualdade salarial, reforçando-as.
2. Transparência pré‑contratual
Diretiva — Obrigação de divulgar remuneração inicial ou intervalo salarial; proibição de perguntar histórico salarial.
Portugal — Transpõe integralmente: divulgação obrigatória + proibição de perguntas sobre salários anteriores.
Diferença-chave: Nenhuma — alinhamento total.
3. Direito à informação salarial dos trabalhadores
Diretiva — Trabalhadores podem pedir o seu salário e médias salariais por género para funções iguais ou de igual valor.
Portugal — Igual, mas com prazo definido: resposta obrigatória em 2 meses.
Diferença-chave: Portugal acrescenta prazo legal explícito.
4. Critérios remuneratórios transparentes
Diretiva — Critérios objetivos e neutros em género.
Portugal — Transpõe integralmente, especificando critérios: competências, responsabilidade, esforço, condições de trabalho.
Diferença-chave: Portugal detalha mais os critérios.
5. Reporte obrigatório de diferenças salariais
Diretiva — Empresas ≥100 trabalhadores.
Portugal — Reduz limiar para ≥50 trabalhadores, com calendário faseado.
Diferença-chave: Portugal é mais exigente que a UE, antecipando reporte para empresas médias.
6. Avaliação conjunta quando há desigualdade salarial superior a 5%
Diretiva — Auditoria obrigatória quando há uma diferença salarial superior a 5%, não justificada.
Portugal — Mantém o limiar de 5%, mas enquadra a auditoria como avaliação conjunta com representantes dos trabalhadores.
Diferença-chave: Portugal adapta o mecanismo ao modelo nacional de diálogo social.
7. Proteção contra retaliações
Diretiva — Proteção contra represálias; inversão do ónus da prova.
Portugal — Introduz presunção de abuso em despedimentos ou sanções até 3 anos após ação relacionada com transparência salarial.
Diferença-chave: Portugal adiciona prazo concreto (3 anos).
8. Fiscalização e entidades competentes
Diretiva — Estados devem garantir mecanismos eficazes de fiscalização.
Portugal — Reforça papel da ACT e da CITE, e recomenda reforço de meios e divulgação do Selo Igualdade Salarial.
Diferença-chave: Portugal integra entidades nacionais específicas.
9. Sanções
Diretiva — Sanções obrigatórias, proporcionadas e dissuasoras.
Portugal — Mantém regime sancionatório nacional, adaptando-o às novas obrigações.
Diferença-chave: Portugal não cria um regime novo; ajusta o existente.
10. Calendário de implementação
Diretiva — Transposição até 7 de junho de 2026.
Portugal — Publica proposta em agosto de 2026, com consulta pública de 20 dias e calendário faseado até 2031 para empresas de 50–149 trabalhadores.
Diferença-chave: Portugal falha o prazo europeu.
*Este texto foi escrito com a ajuda de ferramentas de Inteligência Artificial (Microsoft Copilot), sujeito a edição jornalística e cumpre todas as regras éticas e deontológicas.