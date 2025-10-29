Vanguard Properties aliena The Shore Residences, no Algarve

Tem sido uma nova era para os negócios da Vanguard Properties desde que, em setembro, José Cardoso Botelho deixou a liderança da empresa fundada por Claude Berda – e cuja liderança, entretanto, passou para o filho deste, Alexandre.A Vanguard Properties enviou esta quarta-feira, 29 de outubro, um comunicado em que dá conta da conclusão da venda do projeto "The Shore Residences", perto da Quinta do Lago, a fundos geridos pela Arrow Global Portugal.Segundo Alexandre Berda, Chairman e CEO da Vanguard Properties, "esta operação enquadra-se no plano de gestão e otimização do portfólio da Vanguard Properties, que inclui foco nos principais projetos residenciais". Este era, recorda ainda a promotora imobiliária no mesmo documento, o último projeto que a Vanguard Properties tinha em desenvolvimento na região do Algarve. A alienação do The Shore Residences sucede ao anúncio de que estão à venda os ativos que a Vanguard detém na Herdade da Comporta, e que adquiriu em conjunto com a Amorim Luxury. Há poucas semanas, fonte oficial da Vanguard Properties confirmou que a empresa "se encontra a negociar a alienação de ativos considerados não estratégicos", designadamente “projetos de natureza turística”, estando a Alantra responsável por fazer chegar o teaser a potenciais investidores, incluindo outros promotores imobiliários.Na mesma ocasião, a Vanguard anunciou que tinha pedido à Dils para tratar da alienação do The Shore Residences. O valor da transação do projeto turístico de luxo composto por 21 apartamentos de tipologias T1 a T4 não foi revelado.