Venda da TAP entra hoje em fase final

Termina esta quarta-feira, 29 de julho, o prazo para entrega de propostas vinculativas para a compra de 49,9% da TAP (fatia que inclui os 5% dirigidos preferencialmente aos trabalhadores). Depois de mais de uma década de privatização e renacionalizações, o futuro da TAP parece agora estar a encerrar o capítulo em que começa a sair, definitivamente, das mãos do Estado. O Executivo quer o dossiê fechado até setembro, o que vai colocar alguma pressão sobre a Parpública, responsável por analisar as propostas e dar resposta às mesmas. Na corrida estão dois gigantes europeus da aviação: o grupo Lufthansa (Alemanha) e o grupo Air France/KLM (França/Países Baixos).

As várias avaliações que foram saindo até agora apontam para que a companhia aérea tenha atualmente um valor de mercado entre 1,4 mil milhões e dois mil milhões de euros, o que poderá significar um encaixe, para o Executivo, na ordem dos 700 mil a mil milhões de euros. Isto porque as avaliações estão a considerar um múltiplo de quatro vezes o EBITDA - resultados antes de impostos, gastos financeiros líquidos, amortizações e depreciações, na sigla em inglês - da companhia. Tem sido este o múltiplo usado na média do setor, inclusivamente na recente compra da ITA pela Lufthansa, que pode ser usada como operação comparável.

A TAP está, defendem os especialistas, ainda assim, numa melhor situação financeira do que a companhia italiana, uma vez que já terminou o seu processo de restruturação, para o qual contribuíram os 3,2 mil milhões de euros que os contribuintes portugueses injetaram na companhia ao longo dos últimos anos.

Mas, dizem os responsáveis, o preço não é tudo. Recorde-se que entre as prioridades do Governo para esta venda estão o cumprimento de alguns critérios como a manutenção do hub de Lisboa, garantindo que a capital portuguesa não perde rotas chave nem é remetida para uma posição secundária dentro do novo grupo; a garantia de que a TAP preserva a sua identidade e operação, e também uma série de compromissos de investimento contínuo na modernização da empresa e estabilidade dos postos de trabalho atualmente existentes. A TAP tem hoje entre 7.500 e 8.000 trabalhadores.

Se tudo correr conforme o previsto, a decisão final será tomada em Conselho de Ministros entre o fim de agosto e o início de setembro, momento em que o Governo anunciará o vencedor e que marcará o princípio do fim de um processo que tem atravessado anos e Governos vários.

Isto porque, após o acordo de venda, é preciso passar no crivo das autoridades europeia e da concorrência. Num mercado comunitário cada vez mais rigoroso quanto à consolidação aérea e ao controlo de slots em aeroportos congestionados como o de Lisboa, prevê-se que Bruxelas seja particularmente minuciosa. Por esse motivo, e embora a transição operacional e eventuais modelos de cogestão possam arrancar já durante próximos meses, a conclusão financeira e jurídica do negócio poderá arrastar-se ainda durante largos meses.