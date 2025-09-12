Vila Galé inaugura nove hotéis até ao final do próximo ano

O grupo hoteleiro Vila Galé vai inaugurar nove unidades hoteleiras até ao final do próximo ano, prevendo chegar a 2027 com um total de 61 hotéis e uma oferta global de 12.764 quartos. “Estamos a investir em projetos que promovem o turismo, unindo história, cultura e sustentabilidade. O objetivo é oferecer sempre uma experiência diferenciadora”, adiantou Jorge Rebelo de Almeida, fundador e presidente do grupo, em comunicado.A estratégia do grupo português passa por, com a abertura destes novos hotéis, “ampliar a presença em regiões estratégicas de Portugal e do Brasil”.“Em Portugal, serão inaugurados cinco hotéis: Vila Galé Miranda do Douro, Vila Galé Penacova, Vila Galé Paço Real de Caxias, Vila Galé Tejo (na Quinta da Cardiga) e o Palácio Almada Carvalhais, no Conde Barão, em Lisboa”, indicou o grupo. Já no Brasil, a rede será reforçada com quatro novos projetos. O Vila Galé Collection São Luís, o Vila Galé Collection Maranhão, o Vila Galé Collection Coruripe Alagoas e o Vila Galé Nep Kids Coruripe Alagoas, este último “dedicado exclusivamente ao público infantil”. Em declarações ao Dinheiro Vivo em maio, no contexto da inauguração de uma das novas unidades do grupo, Jorge Rebelo identificou os desafios relacionados o futuro da operação do grupo no Brasil. Apesar do otimismo, considerou que há “desafios nevrálgicos” no turismo do país. “O Brasil tem um potencial tremendo, mas não tem tido correspondência com número de visitantes, porque não temos apostado na captação de transporte aéreo. Precisamos de nos preocupar, embaratecer o transporte aéreo e ir buscar turistas lá fora”, vincou Jorge Rebelo de Almeida. Ou seja, as limitadas ligações aéreas e os preços praticados pelas companhias constituem entraves para o desenvolvimento da atividade.Para o fundador do grupo hoteleiro português, a localização geográfica do país é um dos constrangimentos em relação a Portugal. “Portugal é uma coisinha pequena, do tamanho de Santa Catarina e recebe 27 milhões de turistas por ano. O Brasil recebe 6,5 milhões de turistas. Não faz sentido, nem dá para acreditar”, desabafou.Subir no ranking da Hotels MagazinePor outro lado, o grupo hoteleiro indica que, em 2024, “alcançou um marco importante no seu percurso”, avançando da 122ª para a 105ª posição no ranking anual da Hotels Magazine, “uma das publicações mais prestigiadas do setor, que classifica as maiores redes hoteleiras do mundo com base no número de quartos em operação”. Este resultado, ressalva a Vila Galé, diz respeito ao ano completo de 2024, quando a rede do grupo “contava com 9.947 quartos em 45 hotéis”. Em 2025, no entanto, “com 52 hotéis em funcionamento em Portugal, Brasil, Espanha e Cuba, totalizando 11.764 quartos, prevê-se que a Vila Galé venha a integrar pela primeira vez o grupo das 100 maiores cadeias hoteleiras do mundo”.A Vila Galé fechou o ano de 2024 com lucros recorde de 106 milhões de euros no conjunto da operação em Portugal, na Espanha e no Brasil, o que representa uma subida de 6% face a 2023.