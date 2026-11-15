Évora debate o futuro do vinho com líderes mundiais no Enosphere Symposium 2027

Fundada por Luísa Amorim, CEO da Quinta Nova de Nossa

Senhora do Carmo e Riccardo Cotarella, presidente da associação italiana de enólogos, a Enosphere nasceu com o propósito de fortalecer a voz da cultura do vinho e transformar o diálogo em ações concretas face aos desafios modernos do setor, como as alterações climáticas, a pressão regulatória e a mudança nos padrões de consumo, resumem os fundadores.

Sob o mote "Time to Wine" (Hora do Vinho), o primeiro simpósio da Enosphere reunirá líderes de mais de 25 países, abrangendo áreas que vão desde a produção e ciência até à gastronomia, turismo e media. O grande destaque do evento reside no seu painel de convidados e oradores internacionais de prestígio, que partilharão o palco para moldar o futuro da cultura do vinho.

Entre as principais vozes internacionais que, entre os dias 10 e 12 de fevereiro, se vão encontrar em Évora, encontram-se: Ariane de Rothschild, líder da prestigiada chancela Edmond Rothschild's Art de Vivre & Culture; Peter Sisseck, fundador da adega espanhola Dominio de Pingus; Edward Mukiibi, presidente da organização internacional Slow Food; Manuel Reman, presidente e CEO da histórica casa de champanhe francesa Maison Krug; Laurent Freixe, antigo CEO da multinacional Nestlé; Laurent Boillot, cofundador e presidente da Cha Ling (e ex-CEO da Guerlain e da Hennessy); Cristina Mariani, CEO e presidente do Castello Banfi e da Fondazione Banfi; Vincenzo Russo, professor de Psicologia do Consumidor e Neuromarketing na IULM University; David Khayat, prestigiado oncologista e antigo diretor do Departamento de Oncologia Médica do Hospital Pitié-Salpêtrière; Michael Caines, fundador do Lympstone Manor Hotel & Vineyard e da Michael Caines Foundation e Clara Le Fort, jornalista e autora especializada em vinhos e gastronomia.

A estes nomes juntam-se os fundadores da iniciativa, Riccardo Cotarella e Luísa Amorim, além de Adrian Bridge, CEO da The Fladgate Partnership e fundador do The Porto Protocol.

O simpósio pretende cruzar perspetivas geracionais e geográficas distintas, promovendo um espaço de partilha intelectualmente rigoroso e independente. Como refere Riccardo Cotarella em comunicado a que o DN teve acesso, "o vinho precisa de conhecimento, educação e de uma voz capaz de falar claramente ao mundo de hoje", estabelecendo em Évora o ponto de partida para um movimento de ambição global.