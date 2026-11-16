Wonderlives: CEO da Soluft lança marca 100% nacional

Numa altura em que os dados económicos globais confirmam uma tendência de envelhecimento expressivo na liderança das empresas – com os conselhos de administração a privilegiarem gestores seniores pela sua maior bagagem de capital humano, capacidade de decisão sob incerteza e competências de adaptação –, como aliás o Dinheiro Vivo deu conta recentemente, o panorama empresarial português ganha um novo exemplo de dinamismo e resiliência na "geração boomer" (ou os nascidos no pós II Guerra Mundial).
Aos 63 anos, Adelino Cunha, CEO da Solfut – I HAVE THE POWER, lançou no mercado a Wonderlives, uma nova marca portuguesa de suplementos alimentares premium. O projeto nasce com o objetivo de transformar o setor do bem-estar através de uma abordagem focada na prevenção, no equilíbrio e na consistência diária, contrariando a lógica tradicional de consumo reativo ou de soluções imediatas, escreve a empresa em comunicado a que o DN teve acesso.
Adelino Cunha não é figura desconhecida do mercado. Licenciado em Matemáticas Aplicadas, o empresário acumula vasta experiência profissional, tendo sido professor universitário durante dez anos. Há 30 fundou a Soluft, que se dedica a consultoria e educação, essencialmente, e tem sido presença constante em empresas e programas mais públicos onde fala de desempenho no mercado de trabalho.
Agora, com mais de seis décadas de vida, o gestor alarga a sua visão estratégica para o setor da saúde e do autocuidado. "A Wonderlives nasce da ideia de que o bem-estar não devia ser complicado, nem reservado a momentos específicos, nem tratado apenas quando algo falha", explica o empresário, defendendo a integração dos suplementos num sistema de hábitos simples e funcionais adaptados à vida moderna.
100% Nacional: do laboratório em Sintra para o mercado digital
Com o selo made in Portugal, a Wonderlives assume a sua identidade nacional. Todos os produtos da marca são produzidos nos Laboratórios Nova Flora, uma unidade especializada no desenvolvimento e fabrico de suplementos alimentares localizada em Rio de Mouro, no concelho de Sintra.
A marca chega ao mercado com uma gama inicial de cinco suplementos essenciais, disponíveis através da sua loja online: Ginkgo Biloba; Immune Support; Wonder Sleep; Body Beauty: e Stress Out. Os ingredientes incluem magnésio, melatinina, vitaminas essenciais, extratos vegetais ou probióticos que, na formulação correta, ajudam ao sistema imunitário, à redução da fadiga, á qualidade do sono, entre outros.
Para Adelino Cunha, o grande objetivo destes suplementos é que os consumidores os integrem nos seus hábitos diários, ao invés de olharem para eles como uma solução de recurso. Em várias das suas palestras o gestor deixa clara a importância da abordagem holística do bem-estar, e tem-se dedicado a formar as lideranças, cada vez sob mais stress, nesse sentido. Ao trabalhar com milhares de pessoas no desenvolvimento do seu desempenho, através da Soluft, Adelino identificou o facto de muitas pessoas investem no crescimento mental e emocional, mas descurando a sua saúde física, a energia, o sono, a gestão do stress ou a nutrição. E isto vale, acrescenta, para todos os elementos de uma empresa, desde os quadros mais baixos aos CEO.
A marca nasce, assim, com a missão de complementar o trabalho realizado na área da mente com soluções que contribuam também para o equilíbrio e o bem-estar do corpo, promovendo uma abordagem verdadeiramente integrada da saúde e do desempenho pessoal e profissional. Todos os suplementos, garante ainda o fundador da Wonderlives, são formulados com base em critérios rigorosos de segurança, eficácia e evidência científica. Apostam em ingredientes reconhecidos pela sua ação no organismo, combinações equilibradas e funcionais, fórmulas sem organismos geneticamente modificados e opções adequadas a estilos de vida mais conscientes.
Os números que preocupam
Esgotamento físico e mental, sensação de cansaço constante, redução da eficácia em termos laborais, mudanças de humor, alterações de apetite e de batimentos cardíacos, insónias, isolamento social, tensão alta, lapsos de memória... tudo isto faz parte da lista de sintomas que podem ser experienciados por quem está em burnout ou num estado de esgotamento profissional, em tradução livre.
Dados divulgados recentemente pela revista Forbes revelam que 66% dos trabalhadores americanos já sofreram ou estão a sofrer um burnout. No Brasil, os números estavam acima dos 30%, no ano passado.
Em Portugal, os dados são ainda incipientes, mas o STADA Health Report de 2022 dava conta de que mais de metade dos portugueses afirmava já ter sofrido ou estar perto de sofrer um esgotamento laboral.