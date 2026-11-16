Wonderlives: CEO da Soluft lança marca 100% nacional

100% Nacional: do laboratório em Sintra para o mercado digital

Com o selo made in Portugal, a Wonderlives assume a sua identidade nacional. Todos os produtos da marca são produzidos nos Laboratórios Nova Flora, uma unidade especializada no desenvolvimento e fabrico de suplementos alimentares localizada em Rio de Mouro, no concelho de Sintra.

A marca chega ao mercado com uma gama inicial de cinco suplementos essenciais, disponíveis através da sua loja online: Ginkgo Biloba; Immune Support; Wonder Sleep; Body Beauty: e Stress Out. Os ingredientes incluem magnésio, melatinina, vitaminas essenciais, extratos vegetais ou probióticos que, na formulação correta, ajudam ao sistema imunitário, à redução da fadiga, á qualidade do sono, entre outros.

Para Adelino Cunha, o grande objetivo destes suplementos é que os consumidores os integrem nos seus hábitos diários, ao invés de olharem para eles como uma solução de recurso. Em várias das suas palestras o gestor deixa clara a importância da abordagem holística do bem-estar, e tem-se dedicado a formar as lideranças, cada vez sob mais stress, nesse sentido. Ao trabalhar com milhares de pessoas no desenvolvimento do seu desempenho, através da Soluft, Adelino identificou o facto de muitas pessoas investem no crescimento mental e emocional, mas descurando a sua saúde física, a energia, o sono, a gestão do stress ou a nutrição. E isto vale, acrescenta, para todos os elementos de uma empresa, desde os quadros mais baixos aos CEO.

A marca nasce, assim, com a missão de complementar o trabalho realizado na área da mente com soluções que contribuam também para o equilíbrio e o bem-estar do corpo, promovendo uma abordagem verdadeiramente integrada da saúde e do desempenho pessoal e profissional. Todos os suplementos, garante ainda o fundador da Wonderlives, são formulados com base em critérios rigorosos de segurança, eficácia e evidência científica. Apostam em ingredientes reconhecidos pela sua ação no organismo, combinações equilibradas e funcionais, fórmulas sem organismos geneticamente modificados e opções adequadas a estilos de vida mais conscientes.

Os números que preocupam

Esgotamento físico e mental, sensação de cansaço constante, redução da eficácia em termos laborais, mudanças de humor, alterações de apetite e de batimentos cardíacos, insónias, isolamento social, tensão alta, lapsos de memória... tudo isto faz parte da lista de sintomas que podem ser experienciados por quem está em burnout ou num estado de esgotamento profissional, em tradução livre.

Dados divulgados recentemente pela revista Forbes revelam que 66% dos trabalhadores americanos já sofreram ou estão a sofrer um burnout. No Brasil, os números estavam acima dos 30%, no ano passado.

Em Portugal, os dados são ainda incipientes, mas o STADA Health Report de 2022 dava conta de que mais de metade dos portugueses afirmava já ter sofrido ou estar perto de sofrer um esgotamento laboral.