Benfica constrói mais 50 apartamentos de renda acessível

Os novos 50 apartamentos vão juntar-se aos 27 que já foram entregues pela autarquia, este ano. É um novo edifício destinado a arrendamento acessível, com casas de tipologias entre T1 e T3, no Calhariz de Benfica, em Lisboa - junto às Escolas Superiores de Educação, de Comunicação e de Música."A execução da obra prevê o recurso a construção modular, com a instalação de módulos de betão, pré-fabricados, que vão dar corpo ao novo edifício", refere a Junta de Freguesia de Benfica, num comunicado enviado às redações. O projeto, orçamentado em cerca de seis milhões de euros, é totalmente financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), integrando o regime de Renda Acessível e "contribuindo para dar resposta à crescente necessidade de habitação a preços comportáveis em Lisboa", lê-se no mesmo documento.O projeto está a nascer num terreno cedido pela Câmara Municipal de Lisboa e que estava, até agora, devoluto. Nas proximidades estão a nova Residência Universitária do Calhariz de Benfica e a estação da CP.A Junta de Freguesia de Benfica, a segunda mais populosa da capital, adianta ainda que está "em fase adiantada de construção um outro edifício, com 18 apartamentos, nas traseiras da Avenida Gomes Pereira". Até 2026, afirma a autarquia, serão atribuídas mais 106 habitações para arrendamento acessível no Bairro de Benfica, sendo que se espera que, desse número, 50 possam ser entregues ainda em 2025. A Junta de Freguesia assegura ainda que este é "o maior investimento de sempre em habitação realizado por uma Junta de Freguesia — 69 milhões de euros — com 272 habitações candidatas ao programa 1.º Direito (IHRU)".