Há cada vez mais dispositivos IoT em ano que marca nova aceleração da tecnologia

O ano de 2025 fica marcado por uma nova aceleração da Internet das Coisas (IoT) que levará a um crescimento significativo no número de dispositivos conectados em todo o mundo. Segundo as contas da IoT Analytics, haverá no final do ano 21,1 mil milhões de conexões ativas, o que representa um crescimento de 14% face a 2024. “O mercado global de IoT vai ultrapassar 20 mil milhões de dispositivos conectados este ano e está bem encaminhado para exceder os 50 mil milhões em 2035”, notou o CEO da consultora, Knud Lasse Lueth. “Os nossos dados mostram que 2025 marca uma aceleração renovada no crescimento de dispositivos IoT, impulsionada pelas tecnologias Wi-Fi, Bluetooth e celular”, explicou. A análise da consultora mostra que a conectividade Wi-Fi é a dominante, representando 32% das ligações entre dispositivos IoT. Segue-se o Bluetooth, com 24% de quota de mercado, e depois o IoT por ligação celular móvel, com 22%. Esta última tecnologia está muito concentrada na China, em que três grandes operadoras (China Mobile, China Telecom e China Unicom) representam 83% de todas as ligações móveis em 2024. Um dos fatores que está a fazer a diferença é a proliferação de sistemas de Inteligência Artificial (IA), que permite às empresas extrair mais e melhores informações dos dados recolhidos pelos milhões de sensores e dispositivos IoT espalhados pelo mundo. A IoT Analytics prevê que o número de aparelhos conectados cresça a um ritmo médio anual de 13,2% entre 2025 e 2030, ano em que haverá 39 mil milhões de dispositivos. “Espera-se que a Inteligência Artificial seja um motor de crescimento importante durante este período, à medida que a procura por dados de dispositivos aumenta em linha com os avanços na IA”, lê-se no relatório da consultora. “À medida que milhares de milhões de novos dispositivos entram na rede, os seus dados vão alimentar cada vez mais a Inteligência Artificial e tornar-se na fundação de mais sistemas inteligentes em todas as indústrias”, assegura Knud Lasse Lueth. Após 2030, prevê-se uma desaceleração do crescimento, dado que o número de dispositivos não conectados que ainda podem acrescentar valor através da conectividade irá diminuir, calcula a IoT Analytics. Ainda assim, os analistas não anteveem que a saturação total do mercado aconteça antes de 2035.