DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Há cada vez mais dispositivos IoT em ano que marca nova aceleração da tecnologia
Brand Story

Há cada vez mais dispositivos IoT em ano que marca nova aceleração da tecnologia

Crescimento de 14% em 2025 elevará o número global de aparelhos conectados para 21,1 mil milhões.
Publicado a

O ano de 2025 fica marcado por uma nova aceleração da Internet das Coisas (IoT) que levará a um crescimento significativo no número de dispositivos conectados em todo o mundo. Segundo as contas da IoT Analytics, haverá no final do ano 21,1 mil milhões de conexões ativas, o que representa um crescimento de 14% face a 2024. 

“O mercado global de IoT vai ultrapassar 20 mil milhões de dispositivos conectados este ano e está bem encaminhado para exceder os 50 mil milhões em 2035”, notou o CEO da consultora, Knud Lasse Lueth. “Os nossos dados mostram que 2025 marca uma aceleração renovada no crescimento de dispositivos IoT, impulsionada pelas tecnologias Wi-Fi, Bluetooth e celular”, explicou. 

A análise da consultora mostra que a conectividade Wi-Fi é a dominante, representando 32% das ligações entre dispositivos IoT. Segue-se o Bluetooth, com 24% de quota de mercado, e depois o IoT por ligação celular móvel, com 22%. 

Esta última tecnologia está muito concentrada na China, em que três grandes operadoras (China Mobile, China Telecom e China Unicom) representam 83% de todas as ligações móveis em 2024. 

Um dos fatores que está a fazer a diferença é a proliferação de sistemas de Inteligência Artificial (IA), que permite às empresas extrair mais e melhores informações dos dados recolhidos pelos milhões de sensores e dispositivos IoT espalhados pelo mundo. A IoT Analytics prevê que o número de aparelhos conectados cresça a um ritmo médio anual de 13,2% entre 2025 e 2030, ano em que haverá 39 mil milhões de dispositivos. 

“Espera-se que a Inteligência Artificial seja um motor de crescimento importante durante este período, à medida que a procura por dados de dispositivos aumenta em linha com os avanços na IA”, lê-se no relatório da consultora. 

“À medida que milhares de milhões de novos dispositivos entram na rede, os seus dados vão alimentar cada vez mais a Inteligência Artificial e tornar-se na fundação de mais sistemas inteligentes em todas as indústrias”, assegura Knud Lasse Lueth. 

Após 2030, prevê-se uma desaceleração do crescimento, dado que o número de dispositivos não conectados que ainda podem acrescentar valor através da conectividade irá diminuir, calcula a IoT Analytics. Ainda assim, os analistas não anteveem que a saturação total do mercado aconteça antes de 2035.

Diário de Notícias
www.dn.pt