Economia

851 mil malas terão sido extraviadas em Portugal em 2024. Idemnizações podem chegar aos 1,63 mil milhões

Plataforma AirAdvisor criou um guia com o passo a passo para pedir compensação e lançou uma ferramenta online específica para reclamação de indemnização por bagagem perdida ou com atrasos na entrega.
O extravio de bagagens nos aeroportos de Portugal pode gerar até 1,63 mil milhões de euros em indemnizações, estima a plataforma internacional especializada nos direitos dos consumidores de serviços aéreos AirAdvisor, segundo a qual mais de 851 mil malas foram extraviadas em Portugal em 2024.

As contas foram feitas a partir do relatório Baggage IT Insights 2025, da SITA, que, segundo a AirAdvisor, aponta para uma taxa de 12,3 malas extraviadas por mil passageiros na Europa, mais do dobro da média mundial. De acordo com a plataforma, que cita dados da ANA – Aeroportos de Portugal, só em 2024, os dez principais aeroportos do país receberam 69,2 milhões de passageiros. “Aplicando os índices europeus ao tráfego aéreo registado em Portugal, torna-se evidente a verdadeira dimensão do problema relacionado com o manuseamento de bagagens tanto para os passageiros quanto para as companhias aéreas”, avalia Anton Radchenko, advogado especializado em Direito Aeronáutico e CEO da AirAdvisor. “Se cada uma dessas bagagens fosse elegível para o valor máximo previsto na Convenção de Montreal, que é de 1.920 euros, o montante total em indemnizações poderia ultrapassar os 1,63 mil milhões de euros apenas em Portugal”, diz este responsável em comunicado, realçando que nem todas as malas extraviadas têm direito a indemnização integral.

A AirAdvisor disponibiliza um guia gratuito com o passo passo para solicitar este tipo de indemnização e lançou uma ferramenta online específica para reclamação de indemnização por bagagem perdida ou com atrasos na entrega, que permite avaliar a elegibilidade do pedido e calcular automaticamente o valor da compensação, com base em cada voo e nos requisitos da companhia aérea.

O valor de indemnização varia consoante o país e a legislação aplicável. Com a TAP, por exemplo, pode reclamar até aproximadamente 1920 euros em indemnização por extravio de bagagem.

