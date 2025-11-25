Avaliação bancária da habitação sobe 17,7% em outubro para 2.025 euros/m2

O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi 2.025 euros por metro quadrado em outubro, mais 17,7% do que no mesmo mês de 2024, disse esta terça-feira, 25, o Instituto Nacional de Estatística (INE).O aumento em termos homólogos (de 17,7%) foi exatamente o mesmo registado em setembro.Já face ao mês de setembro, o valor mediano de avaliação bancária na habitação em outubro significa mais 30 euros.A subida mais intensa face a outubro do ano passado verificou-se na Península de Setúbal (26,7%), enquanto o Norte apresentou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (2,5%), não se tendo verificado qualquer descida em ambas as situações.Esta análise é feita tendo em conta cerca de 33.900 avaliações bancárias, o que representa uma subida de 2,8% face a setembro e uma descida de 2,9% em termos homólogos.Nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária foi de 2.345 euros por metro quadrado (euros/m2), mais 22,1% do que em outubro de 2024.Os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (3.058 euros/m2) e no Algarve (2.757 euros/m2), tendo o Centro o valor mais baixo (1.533 euros/m2). A Península de Setúbal apresentou o maior crescimento homólogo (29,3%).Nas moradias, o valor mediano da avaliação foi de 1.472 euros/m2 em outubro, uma subida de 11,8% em relação ao mesmo mês de 2024. Os valores mais elevados observaram-se na Grande Lisboa (2.711 euros/m2) e no Algarve (2.499 euros/m2), registando o Centro e o Alentejo os valores mais baixos (1.084 euros/m2 e 1 146 euros/m2 respetivamente). .Avaliação bancária da habitação sobe 18% em agosto para 1965 euros/m2