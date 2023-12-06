O Banco Central Europeu (BCE) pode não subir as taxas de juro e isto devido à queda da inflação na zona euro, que em novembro foi de 2,4%. O que representa já uma grande proximidade à meta de 2% estabelecida pelo BCE..A boa notícia foi deixada por Isabel Schnabel, economista do Comité Executivo do Banco Central Europeu (BCE), que em entrevista à Reuters e citada pelo Público e pelo Correio da Manhã, admitiu serem "bastante improváveis" novos aumentos dos juros..Recorde-se que no mês passado a taxa Euribor a 12 meses baixou pela segunda vez, sendo que a taxa a seis meses, tem-se mantido na casa dos 3,8% desde setembro. Em Portugal a taxa de juro da dívida pública a 10 anos desceu na passada quinta-feira e também na terça-feira..A próxima reunião do Banco Central Europeu acontece no próximo dia 14.