Brent abaixo dos 75 dólares por barril pela primeira vez desde o início da guerra

O preço do petróleo Brent, uma referência na Europa, ficou esta quarta-feira, 24 de junho, abaixo dos 75 dólares (quase 66 euros) por barril, pela primeira vez desde o início da guerra no Médio Oriente.

Pelas 13:10 (hora de Lisboa), o preço do petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em agosto cedia 3,05% para 74,73 dólares.

Já o West Texas Intermediate (WTI), referência nos EUA, estava a cair 2,94% para 71,06 dólares (cerca de 62 euros).

O chefe da equipa diplomática iraniana, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse esta quarta-feira que o memorando de entendimento alcançado entre Teerão e Washington para pôr fim à guerra é uma declaração de derrota para os Estados Unidos.

"O memorando de entendimento de Islamabade não é o resultado de pressão ou coação, mas sim da resistência e da determinação da corajosa nação iraniana", afirmou Ghalibaf numa conferência em Baku, no Azerbaijão, transmitida pela televisão iraniana.

"É por isso que o memorando de entendimento de Islamabade assumiu o valor de uma declaração de derrota para os Estados Unidos", disse Ghalibaf, chefe da equipa iraniana nas negociações com Washington e presidente do Parlamento.