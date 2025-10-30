China confirma suspensão de um ano às restrições sobre terras raras

A China anunciou esta quinta-feira, 30, a suspensão, por um ano, das restrições às exportações de terras raras e outros materiais estratégicos, no seguimento de consensos alcançados com os Estados Unidos.As medidas em causa tinham sido adotadas a 9 de outubro, no contexto da guerra comercial entre os dois países, e abrangiam um grupo de minerais essenciais para indústrias como a eletrónica, defesa ou veículos elétricos, cujo processamento global é dominado pela China.Em resposta a esses entraves, o Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçara aplicar um novo imposto de 100% sobre os produtos chineses a partir de 01 de novembro, pressão que acabou por ser retirada após a cimeira com Xi Jinping..EUA dizem que China considera adiar restrições à exportação de terras raras