Comissão Europeia confirma buscas nas instalações diplomáticas por suspeita de fraude

A Comissão Europeia confirmou esta terça-feira, 2, que foram realizadas buscas nas instalações do Serviço de Ação Externa da União Europeia (UE), em Bruxelas, mas rejeitou confirmar se os três detidos são funcionários do executivo comunitário.A porta-voz para a diplomacia Anitta Hipper esclareceu que as suspeitas recaem sobre atividades realizadas no mandato anterior, quando este serviço era tutelado por Josep Borrell.Paula Pinho, porta-voz da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não confirmou se os três suspeitos detidos são funcionários do executivo comunitário.A Procuradoria Europeia deteve hoje três pessoas por suspeita de fraude na sequência de buscas nas instalações da Universidade da Europa, na cidade belga de Bruges, e do Serviço de Ação Externa da União Europeia (UE), em Bruxelas."Estão a ser realizadas hoje buscas na Universidade da Europa, em Bruges (Bélgica) e no Serviço de Ação Externa da UE em Bruxelas, como parte de uma investigação sobre suspeita de fraude relacionada com o financiamento da UE à instrução de diplomatas juniores", dá conta um comunicado divulgado pela Procuradoria Europeia.A nota divulgada dá conta de que as buscas se realizaram em "vários edifícios" da Universidade da Europa e do Serviço de Ação Externa, e também nos domicílios dos suspeitos.Em causa está um projeto da Academia Diplomática da União Europeia – uma iniciativa para instruir jovens que querem ingressar na carreira diplomática nos Estados-membros da UE.Os investigadores da Procuradoria Europeia suspeitam de que foi colocada em causa a competição justa e um dos candidatos que se propunha a receber financiamento da UE teve acesso a informação confidencial.Antes do início destas buscas, a Procuradoria Europeia pediu o levantamento da imunidade de vários suspeitos, que foi aprovado.O Serviço de Ação Externa é tutelado pelo comissário que assume a pasta dos Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, que é atualmente Kaja Kallas.O Presidente francês, Emmanuel Macron, e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, frequentaram a Universidade da Europa.