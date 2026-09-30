Desemprego mantém-se em 5,7% em agosto, abaixo de há um ano

A taxa de desemprego foi de 5,7% em agosto, tal como em julho e 0,2 pontos percentuais (p.p.) abaixo do observado um ano antes.

De acordo com os dados do INE, divulgados esta quarta-feira, 30 de setembro, a população ativa reduziu em agosto, relativamente ao mês anterior, assim como a população empregada. Em contrapartida, a população ativa aumentou, no mesmo período.

A população ativa era constituída por 5,65 milhões de pessoas em agosto, o que significa que se registou uma redução de 0,3% face a julho. Comparativamente com agosto de 2025, os dados indicam um aumento de 0,8%.

A população empregada (5,32 milhões) seguiu pelo mesmo caminho, com um corte de 0,4% relativamente a julho, revelam os números. Em termos homólogos, houve um aumento de 0,9%.

Por outro lado, a população desempregada (324,6 mil pessoas) aumentou 1,2% face a julho e caiu 1,0% por comparação com o mesmo mês do ano passado. A população inativa (2,44 milhões) avançou 0,9% em um mês e 0,1% num ano.

Simultaneamente, a taxa de substituição do trabalho foi de 9,7%. Em causa está uma subida de 0,1 p.p. na variação mensal e uma descida de 0,4 p.p. na métrica homóloga.