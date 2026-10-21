Défice da zona euro estimado em 3,3% no 2.º trimestre e Portugal tem 5.º maior excedente

O défice orçamental da zona euro aumentou, no segundo trimestre, para 3,3% do PIB e o da União Europeia (UE) subiu para 3,5% do PIB, com Portugal a registar um excedente de 0,8%, estima o Eurostat.

De acordo com a estimativa divulgada esta quarta-feira pelo gabinete de estatísticas da UE, na área do euro, o défice de 3,3% registado entre abril e junho compara-se com o de 3,1% homólogo e o de 3,2% do trimestre anterior.

Na UE, o défice agravou-se face ao de 3,1% registado tanto no trimestre homólogo quanto nos primeiros três meses de 2026.

Entre os Estados-membros, Chipre (3,3%), Dinamarca (2,7%), Grécia (2,2%), Irlanda (1,9%) e Portugal (0,8%) deverão apresentar excedentes orçamentais.

Os mais importantes défices são estimados, entre abril e junho, na Roménia (-9,2%), Hungria (-7,2%) e Polónia (-5,9%).

As regras orçamentais da UE obrigam os Estados-membros a manter um limite de referência para o défice orçamental de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) e de 60% do PIB para a dívida pública.