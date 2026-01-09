Dos robôs domésticos aos ecrãs transparentes, CES apresenta a tecnologia do futuro (quase) imediato

A CES 2026, que termina esta sexta-feira, dia 9 de janeiro, em Las Vegas, marca o momento em que a Inteligência Artificial (IA) deixa de ser apenas um algoritmo num chat para se tornar "física". A maior feira de eletrónica de consumo do mundo não se limitou, este ano, a apresentar conceitos abstratos – mostrou dispositivos prontos a entrar nas nossas casas e fábricas, capazes de interagir com o mundo real de forma autónoma e de transformar a nossa perceção visual, desde dispositivos para usar no rosto a ecrãs que parecem desafiar as leis da física.O tema central é a integração total. Marcas e fabricantes não pensam em criar gadgets isolados, mas sim em ecossistemas onde o carro, o anel de saúde e o aspirador partilham a mesma inteligência, para antecipar as necessidades do utilizador. Acaba a era da tecnologia passiva, começa definitivamente o período da tecnologia colaborativa, com o hardware finalmente a alcançar níveis de sofisticação compatíveis com a do software.Eis algumas das mais fascinantes novidades apresentadas nesta semana de feira, dos robôs aos cada vez mais sofisticados ecrãs.A robótica: a IA ganha corpo e mobilidadeUm “homem máquina” que irá para as casasA Hyundai roubou as atenções da feira ao apresentar a versão de produção do Atlas, o robô humanoide totalmente elétrico da Boston Dynamics, com inteligência do Google Deep Mind. Ao contrário de versões anteriores, este Atlas foi desenhado para entrar agora em fase de produção comercial, visando para já tarefas pesadas nas fábricas da Hyundai com o objetivo de validar a sua durabilidade em ambiente real. Com 56 graus de liberdade de movimentos e mãos de alta precisão, é capaz de realizar ações que ultrapassam o alcance humano..Disponibilidade: O Atlas irá ser integrado em linhas de produção industriais ainda este ano. No entanto, a perspetiva dos seus criadores é de lançar uma versão doméstica acessível apenas por meados de 2035, à medida que os custos de produção baixarem e a segurança em ambientes não-controlados for garantida. Aspiradores que sobem escadas sozinhosA grande inovação na robótica doméstica "convencional" deste ano é a capacidade de vencer obstáculos verticais. A Roborock apresentou o Saros Rover, um aspirador autónomo com um sistema de suspensão – umas “pernas”, no fundo – que lhe permite subir degraus de forma fluida. Já a Dreame mostrou o Cyber X, um aparelho parecido, que utiliza lagartas de borracha para subir escadas, garantindo que nenhum andar da casa fica por limpar..Disponibilidade: O Roborock Saros Rover tem lançamento previsto para o segundo trimestre de 2026. O Dreame Cyber X deverá chegar à Europa entre o final de 2026 e o início de 2027. Um ‘smart home hub’ com bracinhosO CLOiD é o novo "mordomo digital" da LG. Equipado com dois braços articulados e sensores de “reconhecimento emocional”, ele gere todos os dispositivos da casa e também executa comandos de voz, além de, promete a marca, antecipar necessidades – como ajustar a temperatura da sala ao detetar sinais de cansaço no utilizador..Disponibilidade: A LG planeia iniciar a comercialização no terceiro trimestre de 2026 nos mercados asiático e americano, com chegada à Europa no Natal de 2026. Óculos que substituem os ecrãs. O fim dos monitores?Monitores de alta 'performance' nas lentesOs óculos ROG XREAL R1 da ASUS são aparelhos que foram desenhados para substituir monitores de alta performance. Com um painel Micro-OLED de 240Hz, projetam um ecrã virtual de até 171 polegadas frente aos olhos, que se mantém fixo no espaço, permitindo uma produtividade ou imersão em jogo num formato portátil..Disponibilidade: A ASUS confirmou o início dos envios globais para a primeira metade de 2026. Cinema virtualmente em qualquer lugarA TCL foca-se na fidelidade visual com os RayNeo Air 4 Pro, os primeiros óculos de Realidade Aumentada (AR) com suporte HDR10 e 1200 nits de brilho. Simulam uma tela de cinema de 201 polegadas, ideal para transformar qualquer espaço numa sala de cinema privada com qualidade de imagem de topo, mas também capazes de sobrepor informação útil sobre o mundo real..Disponibilidade: É uma das novidades mais iminentes da CES – chegará ao mercado já em 25 de janeiro de 2026. Aparelhos que podemos ter em casa este anoUma TV 3D que não precisa de óculos especiaisA Samsung levou a Las Vegas um novo televisor de tecnologia Micro RGB, de 130 polegadas, que utiliza LED microscópicos para brilho e cor difíceis de bater. O ecrã ajusta a profundidade da imagem conforme a posição do espectador, anunciando um efeito 3D sem necessitar de usar óculos especiais..Disponibilidade: O fabricante sul-coreano afirma aceitar encomendas para o aparelho a partir de abril deste ano. Televisor finíssimo e “sem fios”A LG recuperou o conceito de televisor "Wallpaper" com o W6, um aparelho de apenas nove milímetros de espessura. Graças à Zero Connect Box, o ecrã não tem cabos visíveis, recebendo áudio e vídeo 4K de forma totalmente sem fios até 10 metros de distância..Disponibilidade: Com o novo processador α11 AI Gen3, a W6 chegará às lojas na primavera de 2026. Fazer o jantar ao volanteO novo automóvel da linha CLA utiliza a arquitetura "Vera Rubin" dos processadores da Nvidia, permitindo que o carro controle funções domésticas (como pré-aquecer o jantar) durante a condução, através de uma interface de voz natural baseada em IA generativa.Disponibilidade: As encomendas para o modelo estão já abertas, com entregas previstas para o primeiro trimestre de 2026. Em protótipo: futuro que se dobra e transpareceNem tudo o que brilha nos pavilhões de Las Vegas tem chegada marcada para as prateleiras nas próximas semanas ou meses. A CES é, por tradição, o palco onde as gigantes tecnológicas testam a reação do público a conceitos que desafiam a forma como interagimos com novas ideias.O portátil “desenrolável”A Lenovo surpreendeu com o protótipo Legion Pro Rollable. Trata-se de um portátil com um ecrã OLED que se expande horizontalmente. Com o toque de um botão, o ecrã de 16 polegadas "desenrola-se" para ambos os lados tornando-se um painel ultra-wide de até 24 polegadas, eliminando a necessidade de monitores externos para quem trabalha em edição ou gaming.Ecrãs transparentesA Samsung e a LG apresentaram ecrãs Micro LED e OLED transparentes que parecem vidro comum quando desligados. A LG Signature OLED T será a TV que está mais próxima do mercado, permitindo que o aparelho se integre na decoração sem ser um "bloco preto" na parede. Já a Samsung aposta em painéis de vidro Micro LED com brilho equivalente à luz solar.O ecrã dobrável de "vinco invisível"A Samsung Display revelou uma nova tecnologia de painel dobrável que utiliza uma estrutura de pixéis fluida na zona da dobradiça, tornando o "vinco" impercetível ao toque e à visão. Este avanço é apontado por especialistas como o componente que a Apple aguardaria para o lançamento do seu primeiro iPhone dobrável.