Dyson revela aspirador V16 Piston Animal e outras 10 inovações em evento técnico em Berlim

Aspirador sem fios com acessórios integrados e escova húmidaProvavelmente o maior destaque da apresentação desta quinta-feira, 4 de setembro, da Dyson, em Berlim é o novo Dyson V16 Piston Animal, um aspirador sem fios com sistema de acessórios integrados no tubo principal, que permite alternar entre diferentes modos de limpeza com um simples gesto — sem interrupções e sem necessidade de procurar peças adicionais, um sistema funcional que o DN teve oportunidade de observar em ação na pré-apresentação internacional à imprensa já há dois meses.Equipado com o motor Hyperdymium de última geração, o V16 promete 315 air watts de sucção constante, ajustando automaticamente a velocidade da escova consoante o tipo de piso. O depósito CleanCompaktor armazena uns estimados 30 dias de pó comprimido, incluindo também uma nova escova húmida Submarine 2.0 que permite aspirar e lavar pisos duros.Segundo James Dyson, o engenheiro fundador da marca britânica, “a engenharia deve resolver problemas do dia a dia, sem complicações.” Esta abordagem está patente tanto no referido sistema de troca rápida de acessórios como no inovador processo de despejo do lixo do contentor: um "pistão" ativado através de uma alavanca no exterior, que permite retirar todo o conteúdo sem sujar as mãos.A bateria de "longa duração" promete até 70 minutos de autonomia e tem carregamento rápido.Mais aspiradoresAlém do V16, a Dyson apresentou ainda o PencilVac, um aspirador ultrafino e leve, criado a pensar em limpezas rápidas e espaços estreitos. Tem um design compacto para mais fácil armazenamento e manobrabilidade.A marca renovou ainda o V8 Cyclone a nível de eficiência energética, ergonomia e capacidade de filtragem.. A nível de lavagem, foi mostrado o Clean+Wash Hygiene, máquina que combina aspiração e lavagem de pavimentos duros, com um sistema de separação de água limpa e suja. O reservatório duplo e escova rotativa foram otimizados, diz a marca, de forma a remover manchas persistentes e resíduos pegajosos.. A nível de automação, o robô Spot+Scrub™ Ai é a nova aposta da empresa, incorporando navegação baseada em sensores LiDAR, reconhecimento de zonas e capacidade de esfregar manchas difíceis de forma autónoma. A marca anuncia um sistema de inteligência artificial que permite aprender padrões de sujidade e adaptar rotinas de limpeza conforme o uso do espaço.Climatização e purificação do arA Dyson revelou ainda em Berlim o HushJet, um purificador compacto pensado para espaços pequenos como quartos ou escritórios. Inclui o já conhecido sistema de filtragem HEPA que elimina partículas nocivas, odores e compostos orgânicos voláteis.. Foram também apresentadas novas versões dos famosos ventiladores e aquecedores sem pás da Dyson, com melhorias na eficiência térmica, controlo remoto por app, integração com assistentes virtuais e sensores ambientais que ajustam automaticamente a temperatura e o fluxo de ar.Cuidados capilares e nutriçãoA gama de cuidados capilares da marca britânica foi reforçada com novos dispositivos que combinam tecnologia de controlo térmico com fórmulas nutritivas para o cabelo. Estes incluem secadores com sensores de temperatura, que evitam o sobreaquecimento e protegem a estrutura capilar, alisadores com placas flexíveis que se adaptam à forma do cabelo para reduzir a quebra, e escovas modeladoras com fluxo de ar direcionado, criadas para styling rápido e preciso.. Outra novidade é a linha de produtos nutritivos para o cabelo, focados na hidratação profunda, reparação da fibra capilar e proteção contra agressões térmicas e ambientais. As fórmulas incluem ingredientes como queratina vegetal, óleos essenciais e antioxidantes naturais.Na apresentação, James Dyson sublinhou que “a inovação não está em fazer mais, mas em fazer melhor.” Mas na verdade, foram muitos os produtos apresentados: 11 no total. Ainda assim, não houve nada no segmento que a marca se aventurou mais recentemente, o som pessoal -- a Dyson comercializa pelo menos um modelo de auscultadores Bluetooth.Seja como for, esta aposta em soluções integradas e multifuncionais na engenharia doméstica que visa simplificar tarefas e reduzir o tempo de manutenção é algo patente na marca -- e que temos assistido também noutros fabricantes, da Samsung à Miele, passando pela Philips ou LG -- num caminho de aliar aliando tecnologia avançada a um design funcional para tentar ir ao encontro das necessidades dos consumidores.