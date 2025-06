Eletrodomésticos vão ter mais 1 ano de garantia em caso de avaria e artigo substituto imediato

Na sessão plenária que decorre esta semana em Estrasburgo, foi aprovado um texto (posição do PE para negociar este assunto com os países e as restantes autoridades europeias) sobre o que devem ser as "novas medidas para reforçar o direito à reparação" de modo a "reduzir o impacto ambiental do consumo em massa", isto é, a acumulação de lixo elétrico, eletrónico e outras partes.