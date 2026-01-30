Espanha cresce 2,8% em 2025 com procura interna a contribuir no último trimestre

A economia espanhola cresceu 2,8% em 2025, anunciou esta sexta-feira, 30 de janeiro, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No quarto trimestre do ano, o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 0,8% face ao trimestre anterior e 2,6% em termos homólogos.

Os dados divulgados pelo INE indicam que, na comparação com o mesmo período de 2024, a procura interna (consumo e investimento) contribuiu com +3,6 pontos para o crescimento do PIB entre outubro e dezembro, enquanto a procura externa teve uma contribuição negativa de -1 ponto.

Em 2024, a economia espanhola tinha crescido 3,5%, segundo a estimativa mais recente do INE.

Quanto ao Banco de Espanha, esse reviu em alta as suas previsões, visto que no final de dezembro estimou um crescimento do PIB de 2,9% para 2025 (mais 0,3 pontos que a previsão anterior) e de 2,2% para 2026 (mais 0,4 pontos). O banco central atribuiu a revisão ao bom desempenho do consumo privado e a um enquadramento internacional com menos incertezas comerciais.

Também a Comissão Europeia melhorou as perspetivas para a economia do país, uma vez que nas previsões de outono apontou para crescimentos de 2,9% em 2025 e 2,3% em 2026, destacando que a procura interna — impulsionada pelo consumo privado, pelo investimento e por entradas migratórias que alargam a mão-de-obra — será o principal motor de crescimento no período 2025-2027. Bruxelas assinalou ainda o efeito positivo dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Para comparação, a Comissão Europeia prevê um crescimento de 1,3% para o PIB da zona euro em 2025.