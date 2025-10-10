EUA avançam com resgate financeiro da Argentina, no valor de 17 mil milhões

Os Estados Unidos avançaram com um resgate financeiro à Argentina, de forma a apoiar a economia do país. O apoio surge cerca de duas semanas antes da data marcada para as eleições intercalares na Argentina, agendadas para 26 de outubro.A administração liderada por Donald Trump avançou com a decisão de investir 20 mil milhões de dólares (17,28 mil milhões de euros, ao câmbio atual) para apoiar a Argentina de Javier Milei, aliado do presidente norte-americano.Através de uma publicação no "X", o Secretário de Estado do Tesouro, Scott Bessent, anunciou a medida. O próprio escreveu que os EUA estão preparados para "tomar quaisquer medidas excecionais que sejam necessárias para estabilizar os mercados".Conversas geraram consensos entre líderes das duas partesBessent reuniu durante quatro dias com Luis Caputo, ministro da Economia da Argentina, em Washington DC. Durante as negociações, deixou claro que a administração norte-americana "está comprometida em fortalecer os nossos aliados que aceitam o comércio justo e o investimento americano".De resto, a proximidade entre as economias norte-americana e argentina tende a aumentar, "graças à liderança de Milei", sublinha. Nesse sentido, falou-se de incentivos ao investimento na Argentina e de políticas dos EUA para "apoiar poderosamente" investimentos realizados "nos nossos parceiros estratégicos", como é o caso da Argentina.Recorde-se que Bessent havia anunciado, em setembro, a disponibilidade dos EUA para apoiarem a Argentina. De resto, a estratégia de grandes cortes na despesa pública argentina, aplicada por Milei, já foi amplamente elogiada por Donald Trump.."Presidente rock star." Javier Milei subiu ao palco para atuar em Buenos Aires (com vídeo).Milei derrotado em eleição após escândalo com a irmã