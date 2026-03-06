Gasóleo pode subir 25 cêntimos e gasolina 7 cêntimos na próxima semana com o conflito no Irão

Os preços dos combustíveis em Portugal deverão aumentar na próxima semana, num contexto de tensão no Médio Oriente, com o gasóleo simples a subir cerca de 25 cêntimos por litro e a gasolina sete cêntimos, segundo fonte do mercado.

A mesma fonte explicou à Lusa que a média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo.

Com base nos valores atuais, a partir de segunda-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,773 euros por litro, enquanto o gasóleo simples poderá chegar aos 1,884 euros por litro, tendo por base os preços divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

O custo dos combustíveis na bomba varia, contudo, de acordo com cada posto de abastecimento, a marca e a zona do país onde se encontra o estabelecimento.

O tema dos preços dos combustíveis tem estado em destaque político, com o primeiro-ministro a admitir que o Governo poderá avançar com um desconto extraordinário e temporário do ISP para compensar uma eventual subida dos combustíveis caso se verifique um aumento superior a 10 cêntimos face ao valor da semana.

Segundo Luís Montenegro, esta medida visa devolver às famílias e empresas o adicional de receita do IVA, mitigando o impacto direto na carteira.

O aumento dos preços surge num contexto de subida das cotações internacionais do petróleo, pressionadas pela tensão geopolítica no Médio Oriente, que tem provocado forte volatilidade nos mercados energéticos.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.