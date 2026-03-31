Economia

Guerra faz disparar inflação em Portugal para 2,7% em março

Registou-se um aumento de 5,8% nos preços dos produtos energéticos, em particular os combustíveis. Assim se explica grande parte da aceleração de 0,6 pontos percentuais, face ao mês anterior.
Guerra faz disparar inflação em Portugal para 2,7% em março
FOTO: Carlos Carneiro / Global Imagens
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O preço dos combustíveis disparou em março e provocou uma aceleração agressiva da inflação, até aos 2,7%. Em causa está um acréscimo de 0,6 pontos percentuais (p.p.) face a fevereiro.

De acordo com os dados preliminares do INE, a inflação subjacente (exclui produtos energéticos alimentares não transformados) na economia portuguesa ficou-se por um aumento homólogo de 2,0% (mais 0,1 p.p. do que no mês anterior).

Em simultâneo, registaram-se subidas de 5,8% nos produtos energéticos (-2,2% em fevereiro) e de 6,4% nos produtos alimentares não transformados (6,7% no mês precedente). "A aceleração do IPC é quase na totalidade explicada pelo aumento do preço dos combustíveis", lê-se no relatório.

Só de fevereiro para março (variação mensal), a escalada de preços foi de 2,0%, muito acima do aumento de 0,1% observado um mês antes (1,4% em março do ano passado).

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) subiu 2,7% em termos homólogos (2,1% em fevereiro).

Os dados definitivos deverão ser conhecidos no dia 13 de abril.

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