Há um novo super favorito para presidente da Fed

Kevin Warsh deverá ser o próximo presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed). Recorde-se que o mandato de Jerome Powell termina a 15 de maio.

Assim indica a plataforma Polymarket, na qual é possível apostar numa série de acontecimentos dos mais diversos setores, desde o clima ao desporto. Ora, as nomeações políticas para altos cargos também entram no lote de possibilidades.

Neste momento, está atribuída a Kevin Warsh uma probabilidade de 95% (pelas 10h50 da manhã de sexta-feira, 30) de ser o próximo presidente da Fed. Em causa está um disparo em apenas 24 horas. É que, na manhã de quinta-feira, a probabilidade rondava os 31%.

De resto, Rick Rieder era, até então, o principal candidato. A probabilidade de o próprio ser o eleito rondava os 35%. Por esta altura, o próprio surge na 3ª posição, com 1,8%. No 2º posto está Judy Shelton, a única mulher no pódio, com 2,8%.

A decisão cabe a Donald Trump e, também de acordo com o Polymarket, deverá ser conhecida nas próximas horas. É que aquele portal indica que é 94% provável que Trump torne público já nesta sexta-feira o nome do novo líder da Fed.

No mesmo capítulo, a probabilidade de o anúncio ser feito no sábado é de 1%. Por outro lado, há 6% de hipóteses de a escolha só ser oficial a partir de domingo em diante.