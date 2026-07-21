Economia

Santander diz que “indisponibilidade técnica” no acesso a canais digitais está "em fase de resolução"

Em causa estiveram problemas na aplicação, banca online e início de sessão do Santander. Banco indica que "foram já repostos os acessos e vários serviços".
Santander diz que “indisponibilidade técnica” no acesso a canais digitais está "em fase de resolução"
Ivo Pereira/Global Imagens
Publicado a

O banco Santander deu esta terça-feira, 21 de julho, conta de uma “indisponibilidade técnica” que está a levar a “dificuldades no acesso aos canais digitais”, de acordo com uma mensagem publicada no ‘site’ do banco.

“Informamos que, por uma indisponibilidade técnica, existem dificuldades no acesso aos canais digitais, neste momento em fase de resolução. Pedimos desculpa pelo incómodo”, lê-se na nota.

O site ‘Downdetector’, onde podem ser reportadas perturbações nos serviços, mostra um aumento de problemas no acesso aos canais do banco a partir das 09:00 de hoje, com um máximo de queixas por volta das 16:50.

Segundo o ‘site’, em causa estão problemas na aplicação, banca online e início de sessão do Santander.

O banco assegura que "foram já repostos os acessos e vários serviços, embora alguns se mantenham indisponíveis por curto prazo. O acesso aos restantes canais do Banco (nomeadamente caixas automáticas e balcões) não tem qualquer constrangimento e pode ser utilizado para a totalidade das operações", conclui o Santander.

Com Lusa

Santander diz que “indisponibilidade técnica” no acesso a canais digitais está "em fase de resolução"
Publicação especializada Euromoney premeia Santander
Santander diz que “indisponibilidade técnica” no acesso a canais digitais está "em fase de resolução"
Santander tem objetivo de gerar mais de mil milhões em valor de negócio com IA até 2028
Santander
Diário de Notícias
www.dn.pt