Inspiring Girls já mobilizou 5 mil raparigas em Portugal

A fundadora e presidente executiva do Inspiring Girls em Portugal justifica a necessidade da existência do movimento com base até no trabalho de campo que tem sido feito: "É possível verificar que os estereótipos de género são ainda uma realidade bastante vincada e que ainda há um longo caminho a percorrer. Ainda assim, é também inequívoca a curiosidade e interesse dos jovens, raparigas e rapazes, para falar sobre o tema e compreender de que forma se pode combater as desigualdades ainda tão vincadas a este nível".