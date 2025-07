Jacques Delors, "pai do euro", morre aos 98 anos

Nascido em 20 de julho de 1925 em Paris, seguiu os passos do pai, cobrador do Banco da França e com deficiência a 90% trazida da guerra de 1914-18. Após a libertação de Paris, Delors era um entusiasta de jazz e de cinema que sonhava com o jornalismo e o cinema. Mas a obediência paterna empurrou-o para o banco nacional, ao qual ingressou com uma simples licenciatura em Economia.