Petróleo continua a subir devido a receios que o conflito alastre ao Médio Oriente

Os preços do petróleo continuam a subir, com os investidores a recearem que o conflito entre Israel e o Hamas se estenda à região e afete o fornecimento da matéria-prima..O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro estava a cotar-se a 93,60 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,78% do que no fecho de quinta-feira (92,88 dólares) e o nível mais alto desde o final de setembro..O preço do Brent subiu durante quatro sessões consecutivas..O West Texas Intermediate (WTI), a referência nos EUA, está a subir cerca de 1,3% antes da abertura formal do mercado e ultrapassa os 89,5 dólares por barril..Segundo Sérgio Ávila, do IG, citado pela Efe, "a situação geopolítica no Médio Oriente continua a ser uma fonte de preocupação para os investidores, especialmente depois de um 'destroyer' norte-americano ter intercetado mísseis disparados a partir do Iémen"..O Pentágono confirmou que o seu contratorpedeiro Kearney, que operava no norte do Mar Vermelho, neutralizou três mísseis de cruzeiro lançados do solo e "vários drones" que foram lançados a partir do Iémen..O porta-voz do Pentágono, o general de brigada Pat Ryder, disse numa conferência de imprensa que, embora não pudesse dizer "com certeza" para onde se dirigiam os mísseis e os drones, estes iam na direção norte, "potencialmente para alvos em Israel".