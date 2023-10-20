Preço do ouro continua a subir devido às tensões crescentes no Médio Oriente

O preço da onça de ouro, considerado um ativo de refúgio em tempos de incerteza, continua a subir perante o crescente conflito no Médio Oriente, tendo ultrapassado hoje 1.980 dólares, o nível intradiário mais elevado desde julho passado..De acordo com dados da Bloomberg, às 12:20 em Lisboa a onça de ouro estava a subir para 1.983,73 dólares, mais 1,1% que na quinta-feira (1.962,07 dólares)..No entanto, durante a manhã atingiu um máximo de 1.985,36 dólares..Se o preço do ouro encerrar finalmente a sessão nestes níveis, será o mais elevado desde maio passado..Especialistas da Banca March citados pela Efe explicam que as matérias-primas estão a manter ganhos no meio do conflito do Médio Oriente, e que as tensões continuam elevadas depois de o Presidente dos EUA, Joe Biden, ter pedido ao Congresso dos EUA 100.000 milhões de dólares adicionais para apoiar Israel e a Ucrânia nos respetivos conflitos..Neste contexto, o ouro encerrará a sua segunda semana consecutiva em território positivo..O ouro atingiu um máximo histórico em agosto de 2020 de 2.075,47 dólares por onça e em maio passado, aproximou-se deste nível, atingindo um preço de 2.050 dólares.