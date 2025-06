Investigador português recebe dois milhões de euros para gerar hidrogénio através de energia solar

O protótipo X-STREAM pretende armazenar a energia solar através da geração de hidrogénio, de forma mais eficiente, cómoda e adaptável a múltiplos usos. Como? "O X-STREAM pode criar uma nova era na captação de energia com base em células solares melhoradas com gestão de luz, com uma integração sem precedentes de duas inovações: um único sistema fotovoltaico de três bandas que explora uma maior faixa espectral solar, com um aumento de 50% de eficiência, próximo do limite máximo de três células em simultâneo; e a combinação de células fotovoltaicas e eletroquímicas que fornecem energia em combustível de hidrogénio a partir da divisão da água, permitindo cerca de 30% de eficiência de conversão da energia solar em hidrogénio", lê-se.