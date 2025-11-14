Investimento em ETFs cresce 97% com cerca de um milhão de portugueses a aderirem

A terceira edição do estudo People & Money, da BlackRock em parceria com a YouGov, mostra que já existem cerca de um milhão de investidores em ETFs em Portugal, quase o dobro face a 2022 (crescimento de 97%). Os fundos negociados em bolsa representam agora cerca de 11% dos adultos portugueses e correspondem a aproximadamente 3% do universo europeu de investidores em ETF.A gestora prevê ainda a entrada de 340 mil novos investidores em ETFs em Portugal no próximo ano, entre um total de 890 mil que consideram muito provável investir neste produto nos próximos 12 meses. Atualmente, um em cada três investidores nacionais detém ETFs; por contraponto, outro terço dos adultos portugueses admite nunca ter ouvido falar destes fundos.O relatório destaca motivos claros para a adesão: mais de metade dos inquiridos consideram os ETFs uma forma simples de começar a investir, mais de um terço valoriza poder aplicar pequenas quantias de forma regular e 30% procura exposição a temas ou setores específicos. A faixa etária dos 25 aos 34 anos surge como a mais inclinada a iniciar investimentos após ganhar confiança sobre o tema.A nível europeu, há agora 32,8 milhões de investidores em ETFs — um acréscimo de mais de 13 milhões desde 2022 — e os ETFs mantêm uma taxa de crescimento anualizada de 19% desde então. O inquérito abrangeu mais de 40 mil pessoas em 15 países; em Portugal participaram 2.036 entrevistados..Quase metade dos jovens investidores dão preferência por ações e ETFs