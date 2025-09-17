Juros devem baixar nos EUA, mas não tanto como Trump gostaria

A Reserva Federal dos EUA deve cortar nas taxas de juro de referência nesta quarta-feira, dia 17 de setembro. Ainda assim, a decisão vai ficar aquém das expetativas de Donald Trump, que tem pressionado para uma redução rápida.A expetativa dos mercados aponta no sentido de uma baixa de 25 pontos base, que levará os juros para um intervalo entre 4,00% e 4,25% (atualmente em 4,25% a 4,50%). Em causa está um incentivo à economia, que ameaça fazer acelerar (ainda mais) a taxa de inflação, mediante os receios já expressados pelo presidente da Fed, o banco central dos EUA.Em resposta à insistência de Trump numa baixa dos juros, Jerome Powell já em várias ocasiões alertou para o que isso vai trazer à economia. Uma decisão como essa fará acelerar o consumo, pelo que levanta receios associados a um aumento dos preços, numa economia em que o Índice de Preços no Consumidor (IPC), mais conhecido como inflação, já está para lá do desejável.É que aquele indicador acelerou em agosto, para uma subida de 2,9%, bastante acima dos 2% definidos pelo próprio organismo como o limite saudável.Mas, afinal, o que quer Trump?. O presidente dos Estados Unidos disse, em julho, que os juros estavam demasiado elevados em "pelo menos" três pontos base. Mais recentemente, na segunda-feira, apontou baterias a Jerome Powell, que deverá fazer cortes "acima do que está a pensar", de acordo com as palavras de Trump.De resto, o presidente dos EUA já por várias vezes insistiu na ideia de que a redução dos juros seria positiva para a economia dos EUA, em função dos contributos que teria para a economia. Em simultâneo, refutou os indícios de que a decisão representaria um catalisador acentuado para a inflação.A reunião teve início na terça-feira e termina nesta quarta-feira. A partir das 19 horas, Powell vai anunciar a tomada de posição a respeito dos juros. No discurso, vão ainda ser conhecidas atualizações sobre as perspetivas da Fed sobre o PIB, a inflação e o desemprego na economia dos EUA..Descida dos juros da Fed ganha força com novo aumento do desemprego nos EUA