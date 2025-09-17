DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Juros devem baixar nos EUA, mas não tanto como Trump gostaria

O presidente dos EUA quer ver os juros baixarem de forma expressiva, mas tal não deverá acontecer. Os mercados preveem um corte de 25 pontos base, o que fica aquém das intenções de Trump.
Publicado a

A Reserva Federal dos EUA deve cortar nas taxas de juro de referência nesta quarta-feira, dia 17 de setembro. Ainda assim, a decisão vai ficar aquém das expetativas de Donald Trump, que tem pressionado para uma redução rápida.

A expetativa dos mercados aponta no sentido de uma baixa de 25 pontos base, que levará os juros para um intervalo entre 4,00% e 4,25% (atualmente em 4,25% a 4,50%). Em causa está um incentivo à economia, que ameaça fazer acelerar (ainda mais) a taxa de inflação, mediante os receios já expressados pelo presidente da Fed, o banco central dos EUA.

Em resposta à insistência de Trump numa baixa dos juros, Jerome Powell já em várias ocasiões alertou para o que isso vai trazer à economia. Uma decisão como essa fará acelerar o consumo, pelo que levanta receios associados a um aumento dos preços, numa economia em que o Índice de Preços no Consumidor (IPC), mais conhecido como inflação, já está para lá do desejável.

É que aquele indicador acelerou em agosto, para uma subida de 2,9%, bastante acima dos 2% definidos pelo próprio organismo como o limite saudável.

Mas, afinal, o que quer Trump?

O presidente dos Estados Unidos disse, em julho, que os juros estavam demasiado elevados em "pelo menos" três pontos base. Mais recentemente, na segunda-feira, apontou baterias a Jerome Powell, que deverá fazer cortes "acima do que está a pensar", de acordo com as palavras de Trump.

De resto, o presidente dos EUA já por várias vezes insistiu na ideia de que a redução dos juros seria positiva para a economia dos EUA, em função dos contributos que teria para a economia. Em simultâneo, refutou os indícios de que a decisão representaria um catalisador acentuado para a inflação.

A reunião teve início na terça-feira e termina nesta quarta-feira. A partir das 19 horas, Powell vai anunciar a tomada de posição a respeito dos juros. No discurso, vão ainda ser conhecidas atualizações sobre as perspetivas da Fed sobre o PIB, a inflação e o desemprego na economia dos EUA.

